Santiago Giménez no termina de asentarse en el AC Milan y su continuidad empieza a generar debate en la interna del club italiano.

Su llegada fue vista como una apuesta a futuro, pero el presente del AC Milan exige más certezas que promesas, y eso abre la puerta a escenarios inesperados para Santiago Giménez.

Bajo este contexto, el equipo de la Serie A ya analiza algunas alternativas y una de las que ha sonado en las últimas horas es hacer un intercambio con otro grande de Italia.

Peligra la permanencia de Santiago Giménez en el AC Milan

Santiago Giménez podría vivir un cambio inesperado en su carrera apenas meses después de su llegada al AC Milan.

Según información del periodista Fabrizio Romano,Santiago Giménez aparece en la órbita de un posible intercambio con Artem Dovbyk, actual jugador de la Roma.

La operación se analizaría tras el partido del AC Milan ante Lecce en la Serie A, dejando en suspenso el futuro inmediato del atacante.

El director del AC Milan, Igli Tare, dejó claro que la decisión dependerá de la viabilidad del intercambio: “Estamos evaluando un intercambio entre Dovbyk y Santi Giménez, veremos después del partido. Si es posible, haremos el cambio… si no, nos quedamos con el equipo actual”.

De concretarse el movimiento, Giménez enfrentaría un nuevo desafío en la Serie A y un contexto completamente distinto al que conoció desde su llegada en enero.

Mientras tanto, el AC Milan continúa ajustando su plantilla con la mira puesta en los resultados inmediatos, y la permanencia del mexicano se mantiene en un hilo que podría redefinir su trayectoria en Italia.

¿El último partido de Santiago Giménez con el AC Milán?

Santiago Giménez arrancó como titular en el partido del AC Milan frente al Lecce, un encuentro que podría marcar un punto de inflexión en su paso por el club.

Con la mirada de la directiva sobre él, Santiago Giménez buscaba aprovechar la ocasión para consolidar su lugar en el AC Milan y demostrar que su fichaje en enero estaba justificado.

Durante los 90 minutos, Giménez tuvo oportunidades para destacarse, pero no logró concretar una clara ocasión de gol y, más adelante, uno de sus tantos fue anulado por fuera de lugar.

A pesar de estos contratiempos, el AC Milan consiguió la victoria y sumó tres puntos valiosos en la Serie A, aunque la actuación del delantero generó dudas sobre su continuidad.