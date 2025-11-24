La etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid está teniendo más complicaciones de las que se esperaban al momento de su contratación.

Aunque muchos vieron la llegada de Xabi Alonso como una gran elección, ahora se ha reportado que el vestuario del Real Madrid está completamente roto.

Una de las pruebas más palpables ha sido el caso de Vinicius Jr., pues el brasileño ya hasta planea su salida del equipo por la nula relación que hay con el cuerpo técnico.

Reportan que el vestuario del Real Madrid está completamente roto por Xabi Alonso

La tensión en el vestuario del Real Madrid se ha intensificado en las últimas semanas, con reportes que señalan un distanciamiento evidente entre Xabi Alonso y sus jugadores.

De acuerdo con el Diario AS, la falta de sintonía interna ha generado preocupación en la directiva del Real Madrid, que teme que la situación afecte el rendimiento del equipo a corto plazo.

El equipo merengue acumula tres partidos consecutivos sin ganar, un dato que no solo preocupa por los resultados, sino también por la sensación de desconexión que se percibe en la cancha.

Mientras la presión aumenta, la relación entre plantilla y cuerpo técnico se mantiene como un factor que ya preocupa a varios.

Xabi Alonso con el Real Madrid (Manu Fernandez / AP)

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido del Real Madrid con Xabi Alonso?

El Real Madrid se prepara para enfrentar al Olympiacos en la fase de grupos de la Champions League, en un partido que tendrá lugar en Grecia.

Los merengues buscarán recomponer su rendimiento tras la racha sin victorias recientes y la tensión que ha enfrentado Xabi Alonso.

Este encuentro será clave para las aspiraciones del Real Madrid en la Champions League, ya que cada punto en la fase de grupos puede marcar la diferencia en la tabla de posiciones.