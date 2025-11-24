Horas complicadas se viven en Valdebebas, Real Madrid y Vinícius Jr. mantienen las charlas para su renovación, pero el brasileño no da su brazo a torcer pues quiere un salario similar al que percibía Cristiano Ronaldo.

¿Vinícius Jr. Igual que Cristiano Ronaldo? El brasileño “se ha puesto sus moños” y pese al atractivo salario que le han propuesto para su renovación, ha lanzado un ‘no’ por respuesta y todo porque quiere percibir el mismo salario que en su momento presumió Cristiano Ronaldo con el Real Madrid.

Las pláticas se mantienen estancadas, Vinícius Jr. y sus agentes buscan un salario histórico y el Real Madrid se niega a subir la oferta.

El contrato de Vinícius con el Real Madrid finaliza el 30 de junio de 2027. Desde inicios del 2025 han trabajado en una nueva renovación, pero las charlas no han llegado a buen puerto y todo se ha traducido en meses de tensión.

¿Cuál es el salario que pide Vinícius Jr. para renovar con el Real Madrid?

¿Fin de la relación? Los últimos meses han sido de tensión absoluta entre Vinícius Jr. y el Real Madrid. La actitud del brasileño, los temas extracancha y las negociaciones fallidas para su renovación han acaparado las portadas.

En el último apartado han salido distintas versiones desde España, pues se dice que Vinícius Jr. no aceptó la propuesta de renovación porque quiere un salario similar al que tenía Cristiano Ronaldo.

Real Madrid le ofreció 20 millones de euros netos al año, pero Vini y sus agentes quieren nada más y nada menos que 30, una cifra que percibió Cristiano Ronaldo en su brillante etapa por el Real Madrid.

Vinicius Jr. last 10 matches:



0 Goals

0 Assists

10 Matches



Real Madrid “se atora” en LaLiga en medio de la renovación fallida por Vinícius Jr.

En medio del escándalo que se ha desatado por la no renovación de Vinícius Jr. Real Madrid se debe concentrar en la cancha, pues ha dejado puntos importantes en LaLiga y la distancia respecto al FC Barcelona cada vez es más corta.

Real Madrid ha sumado dos empates consecutivos en LaLiga: repartió unidades con el Rayo Vallecano y apenas alcanzó a igualar el marcador frente al Elche.

El siguiente reto de los merengues en LaLiga será ante Girona, pero antes deberá hacer una parada en la Champions League, pues se medirá al Olympiacos.