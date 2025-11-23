El Real Madrid cometió un grave error al confundir al hermano fallecido de Diogo Jota con un jugador del Elche, lo que provocó opiniones divididas en redes sociales.

Fue durante un video proyectado durante la Asamblea General Ordinaria del Real Madrid, donde en la sección dedicada a personalidades fallecidas se mostró por error una imagen del futbolista del Elche, André Silva, en lugar del hermano de Diogo Jota.

Ante ello, el Real Madrid publicó un mensaje pidiendo disculpas para aclarar lo ocurrido en el que se equivocaron con el hermano fallecido de Diogo Jota.

“El Real Madrid C.F. pide disculpas al Elche C.F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un video institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido”, compartió el Real Madrid en sus redes sociales.

Ridículo monumental: Real Madrid confunde a hermano fallecido de Diogo Jota con jugador del Elche

Ante el ridículo del Real Madrid, el presidente del equipo merengue, Florentino Pérez, tomó la palabra durante la Asamblea para reconocer el error y reiterar las disculpas de la institución blanca.

El dirigente del Real Madrid explicó que se trató de un error humano en el proceso de edición del material audiovisual, lo que provocó la confusión entre los dos jugadores.

Luego del incidente, el conjunto merengue publicó en su página web la versión corregida del video institucional, en la que ya se incluye la imagen correspondiente al hermano fallecido de Diogo Jota.

Vídeo institucional de la Asamblea General Ordinaria 2025. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 23, 2025

¿Se burlaron del Real Madrid ante el error donde confundieron al hermano de Diogo Jota?

Diversos medios deportivos en Europa retomaron la noticia, destacando que un club de la magnitud del Real Madrid suele cuidar cada detalle de sus publicaciones, por lo que sorprendió que dicha situación con el hermano de Diogo Jota ocurriera.

Por otro lado, algunos periodistas y analistas deportivos pidieron mesura ante lo ocurrido debido a que el club blanco actuó con rapidez al corregir el error y pedir disculpas públicas.