Florentino Pérez habló frente a los socios del Real Madrid, y no tuvo nada de piedad. Le tiró con todo al Barcelona y el caso Negreira, presidente de LaLiga, la UEFA y hasta al arbitraje.

Para el que no sepa, Barcelona pagó al menos 7 millones de euros entre 2001 y 2018 a empresas vinculadas a Negreira, que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Es por eso que el Real Madrid a empujado esta denuncia.

También, se debe decir que el Club Blanco, liderado por Florentino Pérez, es el que principal exponente de la SúperLiga, sí, aquella competición que era solo para los mejores equipos, pero que se echó para atrás.

Sin embargo, cuando se anunció la SúperLiga hubo una ruptura entre el Real Madrid y la UEFA, pues tienen posturas muy diferentes. Se debe decir que este torneo sigue en pie y puede que algún día se haga realidad.

Guerra Real Madrid vs Barcelona: Florentino Pérez pone en duda títulos del Barça por el Caso Negreira

Florentino Pérez habló en la asamblea de socios compromisarios del Real Madrid. En estos eventos suele hablar sobre el rival y temas polémicos, pero en está ocasión, le tiró sin piedad al Barcelona.

Sobre el caso Negreira comentó: “Y por supuesto tampoco es normal que el Barcelona haya pagado, cualquiera que sea el motivo, al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años. Tenía funciones importantes y es un periodo que coincide con los mejores resultados del Barcelona en nuestro país, casualmente”.

A la UEFA también le dejó un recado sobre la SuperLiga: “No es normal y no es legal que se trate de impedir a los clubes que organicen sus propios torneos. No es normal que desde la UEFA traten de dirigir nuestro destino y que juguemos formatos de competición que perjudican a los aficionados”.

Florentino Pérez (CORDON PRESS/Isa Saiz/MEXSPORT / MEXSPORT)

Florentino Pérez lanza brutal dardo al presidente de LaLiga

Hace unas semanas, LaLiga confirmó que Barcelona y Villareal jugarían un partido oficial en Miami, pero después de los reclamos de los equipos, como Real Madrid, se canceló.

Florentino Pérez no lo dejó pasar: “No es normal que el presidente de la Liga nos quieran imponer un partido en Miami que no le parece normal ni al propio capitán del Barça Frenkie De Jong. Y tampoco es normal que la Liga apoye que dos equipos, Barcelona y Villarreal, tengan acceso a inyecciones económicas extra”.

Específicamente, contra Tebas, presidente de LaLiga lo declaró persona nongrata: “Por supuesto no me parece normal que el presidente de LaLiga sea vicepresidente de la RFEF. Y les quiero contar algo que no se sabía. El presidente me ofrece ser miembro de la Federación. Yo le tuve que decir: “Usted a mí no me conoce”. Simplemente.“.

Tebas respondió inmediatamente y confesó que es aficionados del Real Madrid desde hace años: “Hoy, quienes dirigen el Real Madrid –no el Real Madrid como club, ni su historia, – empujan megaproyectos de competiciones que debilitan y destruyen la “casa” que les ayudó a ser grandes: LaLiga. Defender LaLiga, decir lo que se piensa, a quien corresponda y en cualquier lugar es defender ese ecosistema que permitió al Real Madrid convertirse en lo que es.“.

¿Hay conflictos de intereses? Le toca a usted responer.