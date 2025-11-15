En las últimas horas, una noticia sacudió el entorno de Real Madrid toda vez que una estrella con un rol fundamental dejaría el club según diferentes reportes surgidos desde España. Lo que es el club merengue en la actualidad sería difícil se concebir sin su aporte, por lo que ha generado mucho revuelo el hecho de que pueda ponerle punto final a su ciclo dentro de la institución española.

La estrella de Real Madrid que estaría por irse es el presidente Florentino Pérez, quien con 78 años de edad y un proyecto que se pretende culmine en el año 2029, habría comunicado ya que pretende un distanciamiento paulatino de su cargo como directivo de la institución hasta el grado en que se deslinde por completo del club.

“Hoy en día, Florentino tiene 78 años y entiende que es momento de ir alejándose poco a poco de la presidencia del club, aunque hay un punto que a su entender es innegociable: quiere una transición delicada y paulatina”, publicó el portal Bitbol con respecto a la supuesta partida de Florentino Pérez de Real Madrid.

¿En verdad se irá Florentino Pérez de Real Madrid?

Luego de la información que se difundió en redes sociales principalmente, parece que desde el mismo Real Madrid habrían desmentido los rumores. Y es que la periodista Arancha Rodríguez de la Cadena COPE, se encargó de asegurar que es falso que Florentino Pérez vaya a dejar el cargo como presidente madridista e incluso, apuntó que es inimaginable que el directivo deje a la institución y a los socios del club en medio de una legislatura.

En ese mismo sentido, la Cadena COPE aseguró que Florentino Pérez buscará terminar su mandato en Real Madrid hasta el año 2029 como mínimo, lo que deja abierta la posibilidad de que este pueda seguir al frente del proyecto institucional por más tiempo todavía toda vez que su deseo es seguir al frente del club.

Actualmente, Florentino Pérez tiene pendientes iniciativas por cristalizar como la aprobación de la Superliga en Europa y la terminación de la renovación del Santiago Bernabéu. Con esto en proceso, no consideraría siquiera la idea de hacerse a un lado de Real Madrid.

Florentino Pérez no se ha planteado abandonar la presidencia del club en ningún momento. No se le ha pasado por la cabeza. — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) November 15, 2025

La gestión de Florentino Pérez en Real Madrid

La gestión de Florentino Pérez en Real Madrid ha sido larga toda vez que asumió por primera vez en la presidencia merengue cuando en el año 2000 le ganó las elecciones a Lorenzo Sanz. Cuatro años después, le volvió a ganar las elecciones a Sanz y también a Arturo Baldsano, pero dos años luego de eso, dimitió de su puesto debido a que los resultados en lo deportivo no eran los esperados.

Para las elecciones del 2009 a la presidencia de Real Madrid, Florentino Pérez apareció como único candidato postulado, lo cual se repitió para los comicios de 2013, 2017, 2019 y 2025. Con el cargo seguro hasta el 2029, el actual directivo madridista contemplaría seguir al menos por un periodo más en el puesto.

De tal forma, Florentino Pérez no pensaría en irse de Real Madrid y su dimisión del puesto quedaría solamente en rumores periodísticos.