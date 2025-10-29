Real Madrid acaba de ganar el Clásico en contra de FC Barcelona, marcha como líder general en LaLiga y lleva paso perfecto en Champions League; sin embargo, no todo es color de rosa en el campamento merengue toda vez que se ha dado a conocer que habría problemas internos toda vez que el técnico Xabi Alonso no es buen visto por la totalidad del plantel por sus formas de trabajo y métodos “guardiolistas”.

Con base en lo informado por The Athletic, Xabi Alonso se encontró a su llegada a Real Madrid con prácticas arraigadas desde la gestión de Carlo Ancelotti que, a su parecer, no eran las mejores. A partir de ahí, empezó a cambiar la dinámica de trabajo, misma que no fue del agrado de algunos jugadores de la plantilla. ¿Formas de trabajo “guardiolistas”?

Uno de los primeros cambios que Xabi echó a andar fue hacerle ver a los jugadores que, bajo su mando, todos tendrían que correr más y tener un mayor desgaste dentro del terreno de juego, ejercer una mayor presión al rival cuando este tuviera el balón. Sin ofrecer eso, muchos podrían perder protagonismo en el equipo, cosa que no gustó a más de uno en la interna.

Jugadores de Real Madrid comparan a Carlo Ancelotti con Xabi Alonso

En los últimos meses, ha resultado inevitable para algunos jugadores de Real Madrid comparar lo que fue la etapa en la dirección técnica de Carlo Ancelotti con el inicio de la gestión de Xabi Alonso. Y es que pasaron de tener un técnico como el italiano que apenas participaba en los entrenamientos a uno que parece un jugador más.

Por si fuera poco, hay jugadores de Real Madrid que consideran que con Carlo Ancelotti tenían una mayor libertad para exponer sus cualidades técnicas en el campo, esto debido a que con Xabi Alonso han encontrado un esquema más rígido, exigente y que demanda una mayor disciplina táctica.

Esto solamente respalda la advertencia de Xabi en el sentido del compromiso y sacrificio que requeriría de sus futbolistas para poder desarrollar la idea de juego que le gusta, misma que, hasta este momento, ha dejado buenos dividendos para la Casa Blanca.

En Real Madrid acusan a Xabi Alonso de creerse Guardiola

Otra cosa que al interior de Real Madrid ha generado incomodidad es la imagen que Xabi Alonso se ha creado ante el plantel de ser un entrenador inaccesible y difícil en el trato, contrario a lo que vivían a Ancelotti, quien era cercano al grupo. Incluso, la fuente anteriormente mencionada apunta a que uno de los veteranos del plantel lo notan como si se sintiera Pep Guardiola.

“Se cree Pep Guardiola, pero por ahora solo es Xabi”, declaró una fuente al medio ya citado con respecto al comportamiento de Xabi Alonso como director técnico de Real Madrid.

Mientras tanto, la escuadra Merengue no ha dejado de entregar resultados positivos en lo que va de la campaña y esperan seguir por la misma senda que los conduzca a ganar de nueva cuenta el torneo local, así como sumar una nueva Champions League a sus vitrinas.