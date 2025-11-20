Si hay un jugador que ha quedado en el olvido en el Real Madrid es Endrick, por lo que el cuadro blanco se plantearía la posibilidad de prestarlo a otro equipo, aunque con una insólita cláusula.

Hay que recordar que Endrick llegó al Real Madrid para la temporada 2024/25 cuando todavía estaba Carlo Ancelotti en el banquillo merengue.

Y la respuesta del delantero brasileño fue buena para los pocos minutos que le dieron: disputó un total de 847 minutos repartidos en 37 partidos (todas las competiciones) en los que aportó 7 goles y 1 asistencia.

Ponen condición: La cláusula que el Real Madrid le pondría a Endrick para cederlo

Ante la situación actual de Endrick en el Real Madrid, ahora con Xabi Alonso com entrenador, el cuadro merengue baraja la opción de cederlo a otro club en este mismo mercado invernal.

Pero la directiva del cuadro merengue lo cedería a otro equipo con una insólita condición, que juegue lo más posible.

Fue el medio ‘The Athletic’ el que dio a conocer que el Real Madrid cedería a Endrick al Olympique de Lyon, siempre y cuando juegue determinados partidos como titular.

De no cumplir con esta cláusula, entonces el cuadro de la Ligue 1 tendría que pagar una multa al Real Madrid, que lo que quiere es que el futbolista brasileño tenga la mayor cantidad de minutos posibles.

Endrick en el Real Sociedad vs Real Madrid de la Copa del Rey. (Miguel Oses / AP)

Endrick, borrado en el Real Madrid de Xabi Alonso

Como mencionamos antes, Endrick llegó de buena manera al Real Madrid en la temporada pasada, teniendo varios minutos que supo aprovechar con goles en momentos clave para la temporada merengue.

Sin embargo, la temporada actual, ya con Xabi Alonso como entrenador, ha sido todo lo contrario, el brasileño está prácticamente borrado.

En lo que va de la temporada, Endrick apenas ha disputado 11 minutos, concretamente el pasado 1 de noviembre en la goleada 4-0 sobre el Valencia.

Antes de ese encuentro, el delantero brasileño no había tenido minutos de juego en LaLiga y menos en la Champions League, en donde se ha quedado en la banca.

Habrá que esperar a que se defina el futuro de Endrick, aunque todo parece indicar que dejará al Real Madrid para recalar cedido a otro club en este mismo mercado invernal.