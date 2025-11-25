El Real Madrid no pasa por un buen momento dentro del vestidor y parece que también se está transmitiendo en la cancha, lo que genera dudas si algunos jugadores de la plantilla merengue le “están haciendo la cama” a su DT Xabi Alonso.

Dicha polémica se debe a que en los últimos encuentros, el Real Madrid no ha tenido resultados favorables como ante el Elche donde quedaron 2-2, un 0-0 contra Rayo Vallecano y en la Champions League frente al Liverpool donde perdieron 1-0.

Y es según varios reportes, algunos jugadores no estarían conformes con la forma de trabajo del entrenador Xabi Alonso, quien también fue jugador del Real Madrid, por lo que harían todo lo posible para que la directiva merengue lo despidiera.

Se parte el Real Madrid: Filtran la lista de referentes que están a favor y en contra de Xabi Alonso

Durante el programa ‘El Partidazo de COPE’, se revelaron los jugadores del Real Madrid que están a favor y en contra del DT Xabi Alonso, lo que demostraría que hay vestidor roto en la Casa Blanca.

Según dicho programa, entre los que estarían a favor de Xabi Alonso se encuentran: Kylian Mbappé, Arda Güler, Thibaut Courtois, Dean Huijsen y Álvaro Carreras.

Mientras que los jugadores que quieren fuera al entrenador del conjunto merengue serían: Vinícius Jr., Rodrygo Goes, Federico Valverde, Brahim Díaz, Endrick y Ferland Mendy, quienes no están conformes con el DT.

Xabi Alonso afirma no prestar atención a las especulaciones en el Real Madrid

Durante una conferencia de prensa, Xabi Alonso, DT del Real Madrid, declaró que “no presta atención” a las especulaciones sobre su futuro en el Real Madrid.

“Este trabajo está siendo lo que esperaba, muy exigente; pero estoy disfrutando con todo, con lo que significa el pack completo. Seguro que no soy el primer entrenador que tiene que sufrir con estas situaciones; no son nuevas... y hay que saber convivir con ellas”, afirmó Xabi Alonso, quien se dijo preparado para enfrentar al Olympiacos en la UEFA Champions League este 26 de noviembre.