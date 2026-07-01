El partido México vs Ecuador terminó en una balacera con tres muertos y nueve lesionados en Yautepec, Morelos, una de ellos la candidata, Sandy Fernández.

El sitio específico de la balacera fue la cancha de usos múltiples en la localidad de Rancho Nuevo, Yautepec, donde resultó lesionada la candidata de Morena a la presidencia municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, justo cuando se desarrollaba la mitad del partido México vs Ecuador. Entre los heridos se reportaron al menos dos menores de edad.

La aspirante a alcaldesa organizó una convivencia con vecinos como parte de sus actividades previas a participar en las elecciones 2027.

Asesinan a Miguel Tijera, esposo de Sandy Fernandez

Como parte de las tres muertes, se reportó la de su esposo Miguel Tijera, quien se desempeñaba como asistente del diputado federal morenista por Morelos, Agustín Alonso.

Se habla de un ataque directo en contra de Sandy Fernandez y su familia. Causó indignación que se haya realizado a pesar de la gran presencia de niños.

Ataque contra Sandy Fernández se investigará como feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Morelos, quien dio a conocer la cifra de nueve heridos y tres muertos, confirmó que las investigaciones se realizarán por el delito de intento de feminicidio.

Al lugar llegaron servicios de emergencia para atender a los lesionados y trasladarlos a hospitales. También llegó la policía municipal y militares.