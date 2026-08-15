Real Madrid y FC Barcelona, los dos gigantes del futbol español, no jugarán sus partidos de la Jornada 1 y debutarán hasta el sábado 22 y domingo 23 de agosto, respectivamente.

El Real Madrid disputará su partido de la Jornada 1 frente a la Real Sociedad hasta el miércoles 26 de agosto de 2026, mientras que el FC Barcelona jugará contra el Athletic Club el jueves 27 de agosto de 2026.

Primeros partidos del Real Madrid y FC Barcelona en LaLiga

Espanyol vs Real Madrid | sábado 22 de agosto | Jornada 2 de LaLiga

Elche vs FC Barcelona | domingo 23 de agosto | Jornada 2 de LaLiga

Real Madrid va por una revancha en LaLiga (@realmadrid)

¿Por qué no debutan Real Madrid y FC Barcelona en la Jornada 1 de LaLiga?

Un ajuste inusual en el calendario de LaLiga es la causa por la cual Real Madrid y FC Barcelona no debutarán en la Jornada 1 del torneo.

El descanso a los jugadores por haber participado en el Mundial 2026, cuya final se jugó hace menos de un mes, es el motivo por el que el Real Madrid y FC Barcelona pospusieron sus partidos de la Jornada 1.

El convenio colectivo de trabajo que rige a los futbolistas en España exige otorgar 21 días de vacaciones consecutivas a los futbolistas cuyas selecciones alcanzaron las rondas finales del Mundial (desde semifinales).

Al tener plantillas repletas de mundialistas, LaLiga retrasó los estrenos del Real Madrid y FC Barcelona.

FC Barcelona busca otro campeonato en LaLiga (ap / AP Photo/Joan Mateu Parra)

¿Cuándo jugarán sus partidos de la Jornada 1 de LaLiga el Real Madrid y FC Barcelona?

El Real Madrid y FC Barcelona jugarán sus partidos pospuestos de la Jornada 1 de LaLiga, previo a la tercera fecha de la competencia.

El miércoles 26 de agosto, Real Madrid recibirá a la Real Sociedad, mientras que FC Barcelona será anfitrión del Bilbao el jueves 27 de agosto.