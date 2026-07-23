El FC Barcelona confirmó que el mediocampista neerlandés Frenkie de Jong sufrió una rotura del ligamento colateral medial de su rodilla derecha, lesión que lo tendrá fuera de las canchas al menos por cuatro meses.

A través de una publicación en las redes sociales, el FC Barcelona informó el diagnóstico de la lesión en la rodilla derecha del jugador culé.

"Se ha acordado que el jugador continuará con un tratamiento conservador bajo la supervisión del personal médico del Club. Su evolución será monitorizada durante las próximas semanas" Frenkie de Jong, jugador del FC Barcelona

¿Cómo se lesionó el jugador del Barcelona Frenkie de Jong?

La lesión del jugador del FC Barcelona Frenkie de Jong, ocurrió mientras representaba a la selección de Países Bajos en el Mundial 2026, en específico cuando disputaba los octavos de final ante Marruecos, duelo que encaró infiltrado y con molestias.

Con el objetivo de evitar la cirugía, los servicios médicos del Barcelona y el futbolista acordaron seguir un tratamiento conservador por el momento.

FC Barcelona confirmó la baja de Frenkie de Jong (@FCBarcelona)

El tiempo estimado de rehabilitación para Frenkie de Jong

El FC Barcelona se ha reservado dar un plazo para la rehabilitación de Frenkie de Jong, se han filtrado reportes que señalan un periodo de recuperación de entre 4 y 6 meses, hasta finales de año o principios de 2027.

Ante esa baja, el FC Barcelona recurrirá a jugadores como Pedri y Gavi para hacerse cargo del mediocampo blaugrana.

Además, el FC Barcelona cuenta con elementos como Marc Bernal, Marc Casadó, Eric García, Andreas Christensen, Dani Olmo y Fermín López para ocupar esa franja de la cancha.

Cabe señalar que el FC Barcelona será indemnizado por el programa de protección de clubes de la FIFA, debido a que la lesión ocurrió en el Mundial 2026.