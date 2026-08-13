Ferran Torres está cerca de convertirse en nuevo jugador del Paris Saint-Germain tras conquistar el Mundial 2026 con la Selección de España.

Según ESPN, el delantero de 26 años de edad alcanzó un principio de acuerdo con el club francés, que pactó con el Barcelona un traspaso cercano a los 57 millones de dólares.

Aunque el Barça buscaba mantenerlo, Ferran Torres decidió emprender una nueva etapa.

En París volverá a ser dirigido por Luis Enrique, quien planea darle un rol clave como delantero centro.

Barcelona tenía intención de mantener a Ferran Torres como blaugrana

La operación podría concretarse en los próximos días, pues el futbolista Ferran Torres, de 26 años, viajará a París para someterse a los exámenes médicos correspondientes y, posteriormente, firmar su contrato con el vigente campeón de Europa.

La decisión también estuvo marcada por la postura del propio Ferran Torres, ya que anteriormente el Barcelona tenía intención de mantenerlo en su plantilla e incluso contemplaba la posibilidad de ampliar su contrato.

Ferran Torres deja al Barcelona: acuerda su fichaje con el PSG. (Ashley Landis / AP Photo/Ashley Landis)

Sin embargo, al encontrarse en el último año de su vínculo y después de que el jugador manifestara su deseo de buscar una nueva aventura, el club catalán terminó aceptando su traspaso.

Ferran Torres volverá a ser dirigido por Luis Enrique

En el PSG, Ferran Torres volverá a trabajar bajo las órdenes de Luis Enrique, quien ya dirigió al atacante durante su etapa como seleccionador español, pues el técnico conoce perfectamente sus características y podría darle un papel importante dentro de su nuevo proyecto.

En el PSG se espera que desempeñe principalmente el papel de delantero centro, especialmente después de la salida de Gonçalo Ramos rumbo al AC Milan.