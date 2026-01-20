Este martes 20 de enero se llevó a cabo la Jornada 7 de la UEFA Champions League en donde uno de los duelos más atractivos fue el juego Real Madrid vs Mónaco que terminó con victoria por 6-1 a favor de los blancos.

El nuevo DT del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, y sus jugadores regresaron a casa en busca de cosechar los tres puntos para asegurar su pase directo a la siguiente ronda de la UEFA Champions League.

Sin embargo, los merengues se enfrentaron a un Mónaco que quiso evitar los Playoffs, por lo que el Real Madrid no tuvo una tarea fácil en la séptima jornada de la UEFA Champions League.

Real Madrid vs Mónaco: ¿Cómo quedó el equipo merengue en la Champions League?

Álvaro Arbeloa y el Real Madrid lograron regresar al sendero del triunfo luego de la eliminación en la Copa del Rey contra el Albacete, ya que en LaLiga se impusieron por 2-0 y se mantuvieron en los primeros puestos del torneo local, solo por un punto por debajo del FC Barcelona.

En tanto, Mónaco pasó por una historia diferente, ya que venían de sufrir su tercer descalabro de sus últimos cinco partidos tras caer 1-3 ante Lorient en casa, quedando en la novena posición de la Ligue 1.

El primer gol del partido entre Real Madrid y Mónaco llegó al minuto 5 con una triangulación de los blancos y un pase perfecto de Franco Mastantuono para Valverde y posteriormente otro pase más del uruguayo para Kylian Mbappé, quien adelantó a los merengues.

El segundo llegó al minuto 26 dejando un doblete de Kylian Mbappé gracias a un excelente pase de Vinícius Júnior. Finalmente, el partido terminó 6-1 en favor de los merengues.

¿En qué lugar clasificó el Real Madrid en la UEFA Champions League?

Con la goleada ante el Mónaco, el Real Madrid clasificó de forma directa a la siguiente ronda de la UEFA Champions League.

El Real Madrid terminó con 15 puntos y en la posición número 2 de la clasificación general de la UEFA Champions League.