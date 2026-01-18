El Real Madrid parece que comienza a retomar el camino de las victorias, luego de vencer por 2-0 al Levante en LaLiga y ahora en redes sociales surgió una teoría en donde se afirma que la crisis del equipo merengue lo llevaría a ganar 3 Champions League seguidas.

Y es que luego de que Xabi Alonso fuera despedido como entrenador del Real Madrid y la directiva colocara a Álvaro Arbeloa como DT, comenzó a surgir una profecía que prácticamente ocurriría 10 años después de que el equipo blanco ganó 3 Champions League seguidas.

Dicha teoría señala que el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa ganará el torneo internacional de clubes este mismo 2026, por lo que los madridistas ya comenzaron a ilusionarse.

La crisis del Real Madrid que lo llevaría a ganar 3 Champions seguidas; la profecía que circula en redes

La profecía que circula en redes sociales señala que cuando el Real Madrid ganó la Champions League en 2014, 10 años después, en 2024, también ganaron la Orejona. Al año siguiente, en 2015, Carlo Ancelotti fue destituido en 2015 y el año pasado también salió del conjunto merengue, igual con el mismo tiempo de diferencia.

En enero de 2016 destituyeron a Rafa Benítez como DT del Real Madrid y en enero de 2026 reemplazaron a Xabi Alonso como entrenador del conjunto blanco, misma diferencia de 10 años.

En la temporada 2015-2016, los merengues fueron eliminados en su primer partido de la Copa del Rey al igual que en la temporada actual 2025-2026.

Otro dato interesante es que hace 10 años, Cristiano Ronaldo ganó la Bota de Oro en 2015 y Kylian Mbappé hizo lo mismo en 2025. La profecía culmina en que el Real Madrid puso a un entrenador del Castilla en 2016 para tomar las riendas del equipo y ese mismo año ganó la Champions. Ahora, en 2026, ocurre lo mismo con Arbeloa, por lo que su destino podría ser la Orejona.

La Profecía se va cumplir??



2015❌ —— 2016,2017,2018 🏆 🏆 🏆

2025❌ —— 2026, 2027, 2028 ❓❓❓ pic.twitter.com/EPuJ1AYVzu — Arielipillo (@arielipillo) January 16, 2026

¿Qué pasó después de que el Real Madrid puso a un DT del Castilla en el primer equipo?

La profecía señala que cuando Zinedine Zidane tomó al Real Madrid y ganó su primera Champions League, a los dos años siguientes ganó el trofeo de manera consecutiva, dando un total de 3 Orejonas.

Por lo que ahora que Arbeloa tomó al Real Madrid, existe la creencia de que el exjugador ganará su primera Champions League y posteriormente dos más en 2027 y 2028.