Real Madrid vs Mónaco se enfrentan en la Jornada 7 de la Champions League. Conoce el día, hora y canal para ver el partido que se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu, el martes 20 de enero.

Partido: Real Madrid vs Mónaco

Fase; Jornada 7 de la Fase de Liga

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 20 de enero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: HBO MAX y TNT Sports

El partido Real Madrid vs Mónaco se juega el martes 20 de enero, como parte de la Jornada 7 de la Champions League.

El martes 20 de enero arranca la Jornada 7 de la Champions League, y el Mónaco visita a las 14 horas al Real Madrid.

Las señales de HBO MAX y TNT Sports transmitirán el partido Real Madrid vs Mónaco.

¿Cómo llegan Real Madrid y Mónaco a la Jornada 7 de Champions League?

El Real Madrid perdió 1-2 en su cancha ante Manchester City en la Jornada 6 de la Champions League.

Con 12 puntos, Real Madrid ocupa el lugar 7 en la tabla de posiciones de la Champions League, así que es vital ganar en su cancha al Mónaco.

El Mónaco suma 9 puntos en el lugar 19 del torneo, y en la Jornada 6 derrotó 1-0 al Galatasaray en calidad de local.