Villarreal vs Real Madrid se midieron en la Jornada 21 de LaLiga, un duelo al que los merengues llegaron en busca del liderato del torneo.

El Real Madrid era favorito y aunque no fue sencillo, cumplió con el objetivo.

Villarreal vs Real Madrid: ¿Cómo quedo el equipo merengue en la Jornada 21 de LaLiga?

Con doblete de Kylian Mbappé, el Real Madrid se encaminó a su triunfo 16 para apoderarse del liderato de LaLiga.

A los minutos 47 y 94 (penalti), el delantero francés anotó los goles.

Marcador: Villarreal 0-2 Real Madrid

El Real Madrid ya es lider de LaLiga tras ganar en la Jornada 21 de LaLiga

El Real Madrid llegó a 51 puntos y es el nuevo líder de LaLiga, gracias a las tres unidades conseguidas en la cancha del Villarreal.

Dos puntos más que el FC Barcelona suma el Real Madrid, que ahora como líder de LaLiga está listo para pelear por ese título.

Han sido semanas complicadas para el Real Madrid, que con esta victoria toma un respiro de cara al resto del calendario de LaLiga.

Es cierto que, el FC Barcelona puede recuperar la cima de la competencia española si gana el domingo 25 de enero al Real Oviedo, pero la batalla por el título sigue abierta.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

En la Jornada 22 de LaLiga, el Real Madrid recibirá al Rayo Vallecano el domingo 1 de febrero, en punto de las 9:15 de la mañana, tiempo del centro de México.

Antes, el miércoles 28 de enero, el Real Madrid definirá su futuro en la Champions League visitando al Benfica.

El Real Madrid es tercer lugar de la Champions League, pero no tiene seguro su puesto en los octavos de final del torneo.

Una victoria le garantiza avanzar de manera directa a la siguiente ronda, pero una derrota es muy probable que lo enviaría al repechaje.