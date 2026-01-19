Real Madrid vs Mónaco se enfrentan en la Jornada 7 de la Champions League. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido.
Real Madrid vs Mónaco: Pronóstico del partido de Champions League
El pronóstico del partido Real Madrid vs Mónaco, es triunfo merengue con marcador de 3-1, como parte de la Jornada 7 de la Champions League.
- Pronóstico: Real Madrid 3-1 Mónaco
Real Madrid vs Mónaco: Posibles alineaciones del partido de Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido, Real Madrid vs Mónaco, en la Jornada 7 de la Champions League.
Real Madrid
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Francisco García y Federico Valverde
- Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler
- Delanteros: Kylian Mbappé y Vinicius
Mónaco:
- Portero: Philipp Kohn
- Defensas: Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier y Caio Henrique
- Mediocampistas: Maghnes Akliouche, Jordan Teze, Denis Zakaria y Aleksandr Golovin
- Delanteros: Mika Biereth y Folarin Balogun
Real Madrid vs Mónaco: Día, hora y canal para ver la Jornada 7 de la Champions League
El partido Real Madrid vs Mónaco se juega el martes 20 de enero, como parte de la Jornada 7 de la Champions League.
El Mónaco visita a las 14 horas al Real Madrid, partido que será transmitido por HBO MAX y TNT Sports.
- Partido: Real Madrid vs Mónaco
- Fase; Jornada 7 de la Fase de Liga
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de enero de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: HBO MAX y TNT Sports
Así llegan Real Madrid y Mónaco a la Jornada 7 de Champions League
El Real Madrid perdió 1-2 en su cancha ante Manchester City en la Jornada 6 de la Champions League.
Con 12 puntos, Real Madrid ocupa el lugar 7 en la tabla de posiciones de la Champions League, así que es vital ganar en su cancha al Mónaco.
El Mónaco suma 9 puntos en el lugar 19 del torneo, y en la Jornada 6 derrotó 1-0 al Galatasaray en calidad de local.