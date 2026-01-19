Real Madrid vs Mónaco se enfrentan en la Jornada 7 de la Champions League. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

Real Madrid vs Mónaco: Pronóstico del partido de Champions League

El pronóstico del partido Real Madrid vs Mónaco, es triunfo merengue con marcador de 3-1, como parte de la Jornada 7 de la Champions League.

Pronóstico: Real Madrid 3-1 Mónaco

Real Madrid vs Mónaco: Posibles alineaciones del partido de Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido, Real Madrid vs Mónaco, en la Jornada 7 de la Champions League.

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Francisco García y Federico Valverde

Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler

Delanteros: Kylian Mbappé y Vinicius

Mónaco:

Portero: Philipp Kohn

Defensas: Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier y Caio Henrique

Mediocampistas: Maghnes Akliouche, Jordan Teze, Denis Zakaria y Aleksandr Golovin

Delanteros: Mika Biereth y Folarin Balogun

Real Madrid vs Mónaco: Día, hora y canal para ver la Jornada 7 de la Champions League

El partido Real Madrid vs Mónaco se juega el martes 20 de enero, como parte de la Jornada 7 de la Champions League.

El Mónaco visita a las 14 horas al Real Madrid, partido que será transmitido por HBO MAX y TNT Sports.

Partido: Real Madrid vs Mónaco

Fase; Jornada 7 de la Fase de Liga

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 20 de enero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: HBO MAX y TNT Sports

Así llegan Real Madrid y Mónaco a la Jornada 7 de Champions League

El Real Madrid perdió 1-2 en su cancha ante Manchester City en la Jornada 6 de la Champions League.

Con 12 puntos, Real Madrid ocupa el lugar 7 en la tabla de posiciones de la Champions League, así que es vital ganar en su cancha al Mónaco.

El Mónaco suma 9 puntos en el lugar 19 del torneo, y en la Jornada 6 derrotó 1-0 al Galatasaray en calidad de local.