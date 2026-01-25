La Jornada 8 de la Champions League enfrenta al Benfica vs Real Madrid. Conoce a qué hora ver el duelo a través de FOX One.

Partido: Benfica vs Real Madrid

Fecha: Miércoles 28 de enero

Fase: Jornada 8

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estádio da Luz

Transmisión: FOX One

Benfica vs Real Madrid: ¿Cuándo ver a los merengues en la Jornada 8 de Champions League?

La Jornada 8 de Champions League enfrenta a Benfica vs Real Madrid en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.

Benfica vs Real Madrid: ¿Dónde ver a los merengues en la Jornada 8 de Champions League?

FOX One transmitirá el partido Benfica vs Real Madrid, el miércoles 28 de enero.

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 8 de la Champions League?

Con 15 puntos, el Real Madrid es tercer lugar de la Champions League, pero de cara a la Jornada 8 contra Benfica, no tiene segura su clasificación directa a octavos de final.

Real Madrid destrozó a Mónaco con marcador de 6-1 en la Jornada 7 de la competencia de clubes europeos.

En la última jornada de la Fase Liga, el Real Madrid debe ir por los tres puntos a la cancha del Benfica, aunque le podría valer el empate para evitar la repesca.

¿Cómo llega Benfica a la Jornada 8 de la Champions League?

Benfica tiene apenas 6 puntos en la posición 29 de la Champions League, así que está obligado a ganar a Real Madrid, y a esperar otros resultados a su favor, para clasificar a los playoffs.

En la jornada previa a enfrentarse con Real Madrid, Benfica perdió 0-2 con la Juventus.