En 2024, un joven Endrick llegaba a la plantilla del Real Madrid y no hubo aficionado que no se ilusionara con el fichaje. Apenas tenía 18 años, pero se decía que tenía el potencial para ser el mejor del mundo.

Incluso, el Real Madrid lo aseguró desde que tenía 16 años. Lo compraron por 47 millones de euros, y se fue ya siendo mayor de edad con un valor de 60 millones euros.

Era seleccionado habitual, parecía que la vida le sonreía vaya. Pero todo cambió, de repente ya no era considerado por los entrenadores. Ancelotti simplemente no le tenía confianza, aún cuando el brasileño marcaba siempre que entraba.

Llegó Xabi Alonso y parecía que las cosas iban a mejorar. No fue así. Poco a poco fue borrado, hasta el punto que pidió su cesión al Lyon de Francia. Apenas lleva 2 partidos y cayó redondo.

Endrick sigue brillando fuera del Real Madrid: ahora se lució con tremendo pase que le está dando la vuelta al mundo

Endrick parece otro futbolista, se le ve con confianza, suelto para hacer lo que sabe. En su primer partido fuera del Real Madrid y con la playera del Lyon, marcó y tan solo le bastaron unos minutos.

El primer encuentro fue en copa, pero este 18 de enero, Endrick se estrenó en la Ligue 1 con el Lyon y vaya espectáculo que dio. Puede que su rendimiento no se haya reflejado en el marcador, pero solo pocos tienen su talento.

Estuvo a punto de meter una asistencia, pero su compañero falló una jugada muy clara. El pase fue de tres dedos, y lo dejó solo frente a la portería.

Endrick's Ligue 1 debut. Enjoy. 🇧🇷 pic.twitter.com/4VEuITP7Bv — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 18, 2026

¿Por qué Endrick no jugaba en el Real Madrid?

Que Endrick no jugara en el Real Madrid no es por falta de talento. Se puede decir que no le llenaba el ojo de sus entrenadores, Ancelotti y Alonso, pero puede que sea más complejo.

Real Madrid no atraviesa por un buen momento. Endrick es un jugador que necesita de cierto contexto para demostrar de lo que es capaz, en otras palabras, es un futbolista asociativo. Actualmente, no existe un juego de conjunto en el Club Blanco, por lo que le perjudicó.

Si le va bien, podría regresar al Madrid en verano y su principal objetivo, que es ir al Mundial 2026.