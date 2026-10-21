Real Madrid vs Leipzig juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 3-0 a favor de los merengues, el miércoles 21 de octubre de 2026.
Real Madrid vs Leipzig: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League
El pronóstico del partido Real Madrid vs Leipzig es triunfo del equipo local con marcador de 3-0 en la Jornada 3 de la Champions League.
Pronóstico: Real Madrid 3-0 Leipzig
Real Madrid vs Leipzig: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Leipzig, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.
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Real Madrid
- Portero: Courtois
- Defensas: Dumfries, Rüdiger, Konaté y Cucurella
- Mediocampistas: Valverde, Tchouaméni y Bellingham
- Delanteros: Diomandé, Mbappé y Vinícius Jr.
Lepzig
- Portero: Vandevoordt
- Defensas: Baku, Orbán, Lukeba y Raum
- Mediocampistas: El Aynaoui, Nkunku y Banzuzi
- Delanteros: Gruda, Cardoso y Nusa
¿Cuándo y dónde ver el partido Real Madrid vs Leipzig en la Champions League?
Real Madrid vs Leipzig juegan en partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13 horas con transmisión por confirmar.
- Partido: Real Madrid vs Leipzig
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: Por confirmar