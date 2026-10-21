Real Madrid vs Leipzig juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 3-0 a favor de los merengues, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Real Madrid vs Leipzig: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Real Madrid vs Leipzig es triunfo del equipo local con marcador de 3-0 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Real Madrid 3-0 Leipzig

Real Madrid vs Leipzig: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Leipzig, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Real Madrid

  • Portero: Courtois
  • Defensas: Dumfries, Rüdiger, Konaté y Cucurella
  • Mediocampistas: Valverde, Tchouaméni y Bellingham
  • Delanteros: Diomandé, Mbappé y Vinícius Jr.
Real Madrid logra una remontada ante la Roma y liga su segunda victoria en la Champions League.
Real Madrid logró una remontada ante la Roma en la Jornada 2 de la Champions League. (Alessandra Tarantino / AP Photo/Alessandra Tarantino)

Lepzig

  • Portero: Vandevoordt
  • Defensas: Baku, Orbán, Lukeba y Raum
  • Mediocampistas: El Aynaoui, Nkunku y Banzuzi
  • Delanteros: Gruda, Cardoso y Nusa

¿Cuándo y dónde ver el partido Real Madrid vs Leipzig en la Champions League?

Real Madrid vs Leipzig juegan en partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13 horas con transmisión por confirmar.

  • Partido: Real Madrid vs Leipzig
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Santiago Bernabéu
  • Transmisión: Por confirmar