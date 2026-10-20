PSG vs Barcelona juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 3-4 en la cancha del equipo noruego, el martes 20 de octubre de 2026.

PSG vs Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido PSG vs Barcelona es triunfo del equipo local con marcador de 3-4 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: PSG 3-4 Barcelona

PSG vs Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido PSG vs Barcelona, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

PSG

Portero: Matvey Safonov

Defensas: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes

Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz

Delanteros: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué

Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García y Gerard Martín

Mediocampistas: Pedri, Rodri y Dani Olmo

Delanteros: Lamine Yamal, Gabriel Jesus y Anthony Gordon

Hora y canal del partido: PSG vs Barcelona en La Champions League

PSG vs Barcelona chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13 horas por Fox One o HBO Max.