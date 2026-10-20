PSG vs Barcelona juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 3-4 en la cancha del equipo noruego, el martes 20 de octubre de 2026.
PSG vs Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League
El pronóstico del partido PSG vs Barcelona es triunfo del equipo local con marcador de 3-4 en la Jornada 3 de la Champions League.
Pronóstico: PSG 3-4 Barcelona
PSG vs Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido PSG vs Barcelona, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.
PSG
- Portero: Matvey Safonov
- Defensas: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes
- Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz
- Delanteros: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué
Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García y Gerard Martín
- Mediocampistas: Pedri, Rodri y Dani Olmo
- Delanteros: Lamine Yamal, Gabriel Jesus y Anthony Gordon
Hora y canal del partido: PSG vs Barcelona en La Champions League
PSG vs Barcelona chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13 horas por Fox One o HBO Max.
- Partido: PSG vs Barcelona
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Parque de los Príncipes
- Transmisión: FOX One o HBO Max