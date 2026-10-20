Manchester City vs AEK juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 3-4 en la cancha del equipo noruego, el martes 20 de octubre de 2026.
Manchester City vs AEK: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League
El pronóstico del partido Manchester City vs AEK es triunfo del equipo local con marcador de 4-2 en la Jornada 3 de la Champions League.
Pronóstico: Manchester City 4-2 AEK.
Manchester City vs AEK: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Manchester City vs AEK, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.
Manchester City
- Portero: Gianluigi Donnarumma
- Defensas: Rico Lewis, Rúben Dias, Marc Guéhi y Joško Gvardiol
- Mediocampistas: Enzo Fernández, Ayyoub Bouaddi, Antoine Semenyo, Phil Foden y Jérémy Doku
- Delantero: Erling Haaland
AEK
- Alberto Brignoli
- Defensas: Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas y Stavros Pilios
- Mediocampistas: Lovro Majer, Razvan Marin, Milán Vitális y Aboubakary Koita
- Delanteros: Luka Jović y Ambrosini Antonio Cabaça ‘Zini’
Hora y canal del partido: Manchester City vs AEK en La Champions League
Manchester City vs AEK chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por confirmar.
- Partido: Manchester City vs AEK
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Etihad Stadium
- Transmisión: Fox One o HBO Max