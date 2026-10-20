Manchester City vs AEK juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 3-4 en la cancha del equipo noruego, el martes 20 de octubre de 2026.

Manchester City vs AEK: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Manchester City vs AEK es triunfo del equipo local con marcador de 4-2 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Manchester City 4-2 AEK.

Manchester City vs AEK: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Manchester City vs AEK, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Rico Lewis, Rúben Dias, Marc Guéhi y Joško Gvardiol

Mediocampistas: Enzo Fernández, Ayyoub Bouaddi, Antoine Semenyo, Phil Foden y Jérémy Doku

Delantero: Erling Haaland

AEK

Alberto Brignoli

Defensas: Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas y Stavros Pilios

Mediocampistas: Lovro Majer, Razvan Marin, Milán Vitális y Aboubakary Koita

Delanteros: Luka Jović y Ambrosini Antonio Cabaça ‘Zini’

Hora y canal del partido: Manchester City vs AEK en La Champions League

Manchester City vs AEK chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por confirmar.