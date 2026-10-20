Manchester City vs AEK juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 3-4 en la cancha del equipo noruego, el martes 20 de octubre de 2026.

Manchester City vs AEK: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Manchester City vs AEK es triunfo del equipo local con marcador de 4-2 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Manchester City 4-2 AEK.

Manchester City vs AEK: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Manchester City vs AEK, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Manchester City

  • Portero: Gianluigi Donnarumma
  • Defensas: Rico Lewis, Rúben Dias, Marc Guéhi y Joško Gvardiol
  • Mediocampistas: Enzo Fernández, Ayyoub Bouaddi, Antoine Semenyo, Phil Foden y Jérémy Doku
  • Delantero: Erling Haaland

AEK

  • Alberto Brignoli
  • Defensas: Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas y Stavros Pilios
  • Mediocampistas: Lovro Majer, Razvan Marin, Milán Vitális y Aboubakary Koita
  • Delanteros: Luka Jović y Ambrosini Antonio Cabaça ‘Zini’

Hora y canal del partido: Manchester City vs AEK en La Champions League

Manchester City vs AEK chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por confirmar.

  • Partido: Manchester City vs AEK
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Etihad Stadium
  • Transmisión: Fox One o HBO Max