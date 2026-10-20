La familia Kennedy vuelve a enfrentar una dolorosa pérdida tras confirmarse la muerte de Kyle Francis Kennedy a los 42 años.

Integrante de una de las dinastías políticas más conocidas de Estados Unidos, Kyle Kennedy fue reconocida por su trabajo en educación, su compromiso con la equidad social y su activismo en favor de las personas con discapacidad.

Su historia estuvo marcada por profundas adversidades personales, incluida una grave lesión medular y la pérdida de una hija.

La muerte de Kyle Kennedy se suma a una serie de tragedias que han acompañado al emblemático clan durante generaciones.

Kyle Kennedy murió el 21 de septiembre a los 42 años de edad

Kyle Francis Kennedy, sobrina nieta del expresidente John F. Kennedy y nieta del senador Robert F. Kennedy, murió el 21 de septiembre de 2026 en su residencia de Westwood, Massachusetts.

La noticia se hizo pública el 20 de octubre de 2026 tras la difusión del obituario por parte de la funeraria Burke Funeral Homes.

Hija de Victoria Gifford y de Michael Kennedy —quien perdió la vida en un accidente de esquí en 1997—, su trayectoria estuvo marcada tanto por la dedicación profesional como por desgarradoras pérdidas personales, entre ellas el fallecimiento de su hija recién nacida, Josie.

Graduada en Historia por la Universidad de Georgetown y con maestrías en educación por Pace y Harvard, desarrolló una destacada labor en la enseñanza infantil y la equidad educativa.

En 2020, una grave lesión medular le provocó parálisis y severas complicaciones de salud.

Pese a ello, se convirtió en una activa defensora de los derechos de las personas con discapacidad, llegando a testificar ante el Parlamento de Massachusetts sobre la discriminación en la atención sanitaria.

Madre de Conor y Declan, la muerte de Kyle Francis Kennedy se suma a la trágica historia del clan, ocurriendo pocos meses después de la muerte de su prima Tatiana Schlossberg a los 35 años.