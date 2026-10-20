Stuttgart vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 1-4 en la cancha del equipo portugués, el martes 20 de octubre de 2026.
Stuttgart vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League
El pronóstico del partido Stuttgart vs Atlético de Madrid es triunfo del equipo local con marcador de 1-4 en la Jornada 3 de la Champions League.
Pronóstico: Stuttgart 1-4 Atlético de Madrid.
Stuttgart vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Stuttgart vs Atlético de Madrid, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.
Stuttgart
- Portero: Dennis Seimen
- Defensas: Ramon Hendriks, Finn Jeltsch y Josha Vagnoman
- Mediocampistas: Chris Führich, Angelo Stiller, Grischa Prömel y Jamie Leweling
- Delanteros: Deniz Undav, Ermedin Demirović y Bilal El Khannouss
Atlético de Madrid
- Portero: Jan Oblak
- Defensas: David Hancko, Cristian Romero, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo
- Mediocampistas: Álex Baena, Giuliano Simeone, Marcos Llorente y Johnny Cardoso
- Delanteros: Julián Álvarez y Lee Kang-in
Hora y canal del partido: Stuttgart vs Atlético de Madrid en La Champions League
Stuttgart vs Atlético de Madrid chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Stuttgart vs Atlético de Madrid
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Mercedes-Benz Arena
- Transmisión: Fox One o HBO Max