Stuttgart vs Atlético de Madrid juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 1-4 en la cancha del equipo portugués, el martes 20 de octubre de 2026.

Stuttgart vs Atlético de Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Stuttgart vs Atlético de Madrid es triunfo del equipo local con marcador de 1-4 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Stuttgart 1-4 Atlético de Madrid.

Stuttgart vs Atlético de Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Stuttgart vs Atlético de Madrid, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Stuttgart

Portero: Dennis Seimen

Defensas: Ramon Hendriks, Finn Jeltsch y Josha Vagnoman

Mediocampistas: Chris Führich, Angelo Stiller, Grischa Prömel y Jamie Leweling

Delanteros: Deniz Undav, Ermedin Demirović y Bilal El Khannouss

Atlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensas: David Hancko, Cristian Romero, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Álex Baena, Giuliano Simeone, Marcos Llorente y Johnny Cardoso

Delanteros: Julián Álvarez y Lee Kang-in

Hora y canal del partido: Stuttgart vs Atlético de Madrid en La Champions League

Stuttgart vs Atlético de Madrid chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.