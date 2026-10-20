Roma vs Slovan Bratislava juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 2-1 en la cancha del equipo portugués, el martes 20 de octubre de 2026.
Roma vs Slovan Bratislava: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League
El pronóstico del partido Roma vs Slovan Bratislava es triunfo del equipo local con marcador de 2-1 en la Jornada 3 de la Champions League.
Pronóstico: Roma 2-1 Slovan Bratislava
Roma vs Slovan Bratislava: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Roma vs Slovan Bratislava, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.
Roma
- Portero: Pierluigi Gollini
- Defensas: Mario Hermoso, Evan Ndicka y Gianluca Mancini
- Mediocampistas: Nahuel Molina, Marten De Roon, Manu Koné, Wesley França, Paulo Dybala y Matías Soulé
- Delantero: Donyell Malen
Slovan Bratislava
- Portero: Dominik Takac
- Defensas: Cesar Blackman, Guram Kashia, Kevin Wimmer y Jurij Medvedev
- Mediocampistas: Cristian Martínez, Danylo Ignatenko y Marko Tolić
- Delanteros: Suleiman Camara Sanneh, Andraž Šporar y Alasana Yirajang
Hora y canal del partido: Roma vs Slovan Bratislava en La Champions League
Roma vs Slovan Bratislava chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Roma vs Slovan Bratislava
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico de Roma
- Transmisión: Fox One o HBO Max