Bayern Múnich vs Arsenal juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 4-3 en la cancha del equipo portugués, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Bayern Múnich vs Arsenal: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Bayern Múnich vs Arsenal es triunfo del equipo local con marcador de 4-3 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Bayern Múnich 4-3 Arsenal.

Bayern Múnich vs Arsenal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Bayern Múnich vs Arsenal, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich

Mediocampistas: Aleksandar Pavlović, João Palhinha, Luis Díaz, Jamal Musiala y Michael Olise

Delantero: Harry Kane

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhães, William Saliba, Ben White

Mediocampistas: Declan Rice, Bruno Guimarães y Martin Ødegaard

Delanteros: Eberechi Eze, Viktor Gyökeres y Bukayo Saka

Hora y canal del partido: Bayern Múnich vs Arsenal en La Champions League

Bayern Múnich vs Arsenal chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.