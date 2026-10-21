Bayern Múnich vs Arsenal juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 4-3 en la cancha del equipo portugués, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Bayern Múnich vs Arsenal: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Bayern Múnich vs Arsenal es triunfo del equipo local con marcador de 4-3 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Bayern Múnich 4-3 Arsenal.

Bayern Múnich vs Arsenal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Bayern Múnich vs Arsenal, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Bayern Múnich

  • Portero: Manuel Neuer
  • Defensas: Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich
  • Mediocampistas: Aleksandar Pavlović, João Palhinha, Luis Díaz, Jamal Musiala y Michael Olise
  • Delantero: Harry Kane

Arsenal

  • Portero: David Raya
  • Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhães, William Saliba, Ben White
  • Mediocampistas: Declan Rice, Bruno Guimarães y Martin Ødegaard
  • Delanteros: Eberechi Eze, Viktor Gyökeres y Bukayo Saka

Hora y canal del partido: Bayern Múnich vs Arsenal en La Champions League

Bayern Múnich vs Arsenal chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

  • Partido: Bayern Múnich vs Arsenal
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Allianz Arena
  • Transmisión: Fox One o HBO Max