Bayern Múnich vs Arsenal juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 4-3 en la cancha del equipo portugués, el miércoles 21 de octubre de 2026.
Bayern Múnich vs Arsenal: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League
El pronóstico del partido Bayern Múnich vs Arsenal es triunfo del equipo local con marcador de 4-3 en la Jornada 3 de la Champions League.
Pronóstico: Bayern Múnich 4-3 Arsenal.
Bayern Múnich vs Arsenal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Bayern Múnich vs Arsenal, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.
Bayern Múnich
- Portero: Manuel Neuer
- Defensas: Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich
- Mediocampistas: Aleksandar Pavlović, João Palhinha, Luis Díaz, Jamal Musiala y Michael Olise
- Delantero: Harry Kane
Arsenal
- Portero: David Raya
- Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhães, William Saliba, Ben White
- Mediocampistas: Declan Rice, Bruno Guimarães y Martin Ødegaard
- Delanteros: Eberechi Eze, Viktor Gyökeres y Bukayo Saka
Hora y canal del partido: Bayern Múnich vs Arsenal en La Champions League
Bayern Múnich vs Arsenal chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Bayern Múnich vs Arsenal
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Allianz Arena
- Transmisión: Fox One o HBO Max