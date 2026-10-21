Inter de Milán vs Shakhtar juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 3-0 en la cancha del equipo portugués, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Inter de Milán vs Shakhtar: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Inter de Milán vs Shakhtar es triunfo del equipo local con marcador de 3-0 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Inter de Milán 3-0 Shakhtar.

Inter de Milán vs Shakhtar: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Inter de Milán vs Shakhtar, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Inter de Milán

  • Portero: Josep Martínez
  • Defensas: Manuel Akanji, Alessandro Bastoni y Yann Bisseck
  • Mediocampistas: Federico Dimarco, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zieliński y Andy Diouf
  • Delanteros: Marcus Thuram y Lautaro Martínez

Shakhtar

  • Portero: Dmytro Riznyk
  • Defensas: Vinícius Tobias, Valerii Bondar, Alaa Ghram y Mykola Matviyenko
  • Mediocampistas: Artem Bondarenko, Alisson Santana, Marlon Gomes, Isaque y Gleiker Mendoza
  • Delantero: Kauã Elias

Hora y canal del partido: Inter de Milán vs Shakhtar en La Champions League

Inter de Milán vs Shakhtar chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

  • Partido: Inter de Milán vs Shakhtar
  • Fase: Jornada 3
  • Torneo: Champions League
  • Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Giuseppe Meazza
  • Transmisión: Fox One o HBO Max