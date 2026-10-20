La madrugada del 20 de octubre de 2026 se dio a conocer la muerte del exactor Carlos Miguel Suárez, conocido por su papel de “Poncho” en la telenovela de Televisa, Volver a Empezar y Tú y Yo.

Carlos Miguel Suárez se retiró luego del secuestro que vivió en 2012 y que le marcó la vida orillándolo a retirarse de la actuación para emprender vendiendo tacos.

¿De qué murió Carlos Miguel Suárez? Esto sabemos

El exactor Carlos Miguel Suárez de presuntamente 67 años de edad, murió hoy 20 de octubre, informó su colega y amigo Roberto Tello. Sin embargo, se desconocen las causas de muerte.

Con un post en sus redes sociales, Carlos Tello compartió un video junto a Carlos Miguel Suárez, en donde recuerdan a sus personajes “Poncho” y “Koreano”.

Sin embargo, el video revivido por el comediante Carlos Tello, fue para dar la noticia del fallecimiento de Carlos Miguel Suárez.

Sin ahondar más en detalles, el “Koreano” solo mencionó “descansa en paz mi querido Charly. Te quiero Poncho”.

Roberto Tello informa la muerte de Carlos Miguel Suárez. (Tomada de video@telloroberto_)

Se conoce que Carlos Tello y Carlos Miguel Suárez eran cercanos, pues el “Koreano” acudía de forma frecuente al negocio de tacos del exactor.

Carlos Miguel Suárez se dedicó al comercio tras un secuestro que marcó su vida

El fallecido actor Carlos Miguel Suárez, se retiró cerca del 2012 cuando un secuestro en la CDMX marcó su vida e imposibilitó su regreso a la actuación.

Además de que él admitió que la industria de la televisión cambió demasiado, compartió que el secuestro le dejó trabas a la larga, en temas de salud y también en cambios físicos por las heridas que le hicieron.

Carlos Miguel Suárez compartió que su físico cambió y entonces ya no querían contratarlo para los personajes de villano que tenía en las telenovelas.

Por ello, Carlos Miguel Suárez decidió emprender abriendo un local con tacos de canasta en la CDMX, que con el tiempo cambió de giro a tacos de cochinita pibil, tortas y burritos.

Sin embargo, se conoce que en 2019 Carlos Miguel Suárez intentó volver a la actuación en una obra de teatro con Roberto Tello, pero se desconoce el éxito que tuvieron.