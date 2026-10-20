Napoli vs Bodo Glimt juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 2-0 en la cancha del equipo noruego, el martes 20 de octubre de 2026.

Napoli vs Bodo Glimt: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Napoli vs Bodo Glimt es triunfo del equipo local con marcador de 2-0 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Napoli 2-0 Bodo Glimt.

Napoli vs Bodo Glimt: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Napoli vs Bodo Glimt, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Napoli

Portero: Alex Meret

Defensas: Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Spinazzola y Costantino Favasuli

Mediocampistas: Stanislav Lobotka y Kevin De Bruyne

Delanteros: David Neres, Rasmus Højlund, Noa Lang, Matteo Politano y Lorenzo Lucca

Bodo Glimt

Portero: Nikita Haikin

Defensas: Fredrik André Bjørkan, Villads Nielsen, Jostein Gundersen y Fredrik Sjøvold

Mediocampistas: Sondre Fet, Patrick Berg, Sondre Auklend

Delanteros: Jens Petter Hauge, Andreas Helmersen y Ole Didrik Blomberg

Hora y canal del partido: Napoli vs Bodo Glimt en La Champions League

Napoli vs Bodo Glimt chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.