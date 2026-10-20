Napoli vs Bodo Glimt juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 2-0 en la cancha del equipo noruego, el martes 20 de octubre de 2026.
Napoli vs Bodo Glimt: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League
El pronóstico del partido Napoli vs Bodo Glimt es triunfo del equipo local con marcador de 2-0 en la Jornada 3 de la Champions League.
Pronóstico: Napoli 2-0 Bodo Glimt.
Napoli vs Bodo Glimt: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Napoli vs Bodo Glimt, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.
Napoli
- Portero: Alex Meret
- Defensas: Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Spinazzola y Costantino Favasuli
- Mediocampistas: Stanislav Lobotka y Kevin De Bruyne
- Delanteros: David Neres, Rasmus Højlund, Noa Lang, Matteo Politano y Lorenzo Lucca
Bodo Glimt
- Portero: Nikita Haikin
- Defensas: Fredrik André Bjørkan, Villads Nielsen, Jostein Gundersen y Fredrik Sjøvold
- Mediocampistas: Sondre Fet, Patrick Berg, Sondre Auklend
- Delanteros: Jens Petter Hauge, Andreas Helmersen y Ole Didrik Blomberg
Hora y canal del partido: Napoli vs Bodo Glimt en La Champions League
Napoli vs Bodo Glimt chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Napoli vs Bodo Glimt
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Diego Armando Maradona
- Transmisión: Fox One o HBO Max