La creación del delito de “corrupción deportiva” avanzó en la Cámara de Diputados tras la aprobación de un dictamen que contempla sanciones penales para deportistas, entrenadores, directivos y otros actores vinculados al ámbito deportivo.

La propuesta ha generado preocupación entre especialistas y sectores relacionados con el deporte profesional, debido a posibles efectos sobre incentivos económicos, primas por rendimiento y acuerdos habituales dentro de distintas disciplinas.

Además, críticos del proyecto advierten que la redacción podría provocar incertidumbre jurídica e incluso impactar la atracción y permanencia de talento deportivo en México.

Diputados aprueban dictamen sobre corrupción deportiva

La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Paola Longoria, de Movimiento Ciudadano, aprobó hoy por la mañana, sin una sola intervención a favor ni en contra, y sin publicidad en el Canal del Congreso, el Dictamen de una iniciativa que crea el delito de “corrupción deportiva” en la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Dando cárcel de 2 hasta 12 años a deportistas que sean parte de la “corrupción deportiva”.

El dictamen, aprobado sin discusión alguna, pero con la presencia de ex deportistas profesionales como Paola Longoria quien practico el ráquetbol y Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista, llamó la atención por los efectos penales al deporte en México, tanto para quienes participan en el deporte profesional, como entrenadores, directivos, funcionarios públicos y promotores.

El dictamen castiga a quien acepte, reciba, solicite u ofrezca “cualquier beneficio” para “hacer o dejar de realizar un acto propio” con la finalidad de “realizar cualquier conducta que modifique el proceso o resultado” de una competencia.

Pero no distingue entre los pagos indebidos o hechos en la oscuridad y los pagos legítimos que los deportistas en México reciben por méritos deportivos.

Las primas o estímulos deportivos justamente buscan alentar a los deportistas a que, en México y el Mundo, obtengan un resultado extraordinario, pero ahora se ubican como una práctica que será castigada.

Incluso, el gobierno federal desde las olimpíadas del 2016 otorga incentivos económicos a los atletas que regresen a México con alguna meda olímpica.

Pero con la aprobación del Dictamen aprobado hoy, hasta las practicas formales y transparentes para incentivar a deportistas quedan prohibidas.

El tema incluso favorece a los directivos o dueños de equipos en México, porque ya no se permitirán los pagos de primas o estímulos a los jugadores por resultados específicos, como puede ser el resultado de un clásico en el futbol mexicano, como son los casos de los juegos Chivas - América o Tigres - Rayados; o, también el resultado en una serie de la Liga Mexicana de Beisbol como la llamada “guerra civil” entre Diablos y Tigres, o la histórica Diablos - Sultanes de Monterrey.

Con ello, se abre la puerta para que los dueños de los equipos encuentren en la ley una justificación para reducir o eliminar esos pagos, lo que abarataría el costo de operación de sus equipos.

Pero podría generar una oleada de deportistas que abandonen el país, al Congreso mexicano bloquear pagos extras y compensatorios a los deportistas.

El dictamen atiende una iniciativa del diputado Daniel Andrade Zurutuza (Morena), pero fue puesto a votación por la presidenta de la Comisión, la diputada Paola Longoria sin mayor revisión.

El dictamen fue aprobado a pesar de que el organismo rector del deporte en México, la CONADE, opinó desde diciembre del año pasado en contra de este tipo de iniciativas, dado que no beneficia al deporte y el tema está ya regulado en el Código Penal Federal.

En opinión de CONADE, además de los problemas de aplicación por generar duplicidad del tipo penal, el Dictamen podría ocasionar conflictos de competencia entre autoridades:

“Impacto negativo en la inversión y el desarrollo deportivo: La ambigüedad del tipo penal propuesto podrá inhibir la celebración de contratos de patrocinio, transferencia de jugadores, derechos de imagen y otros instrumentos legítimos que son esenciales para la profesionalización y el crecimiento económico del deporte en México”. Conade

El único caso de nacional de corrupción deportiva que documenta la iniciativa en su exposición de motivos es uno que sí fue detectado y sancionado: la propia Federación Mexicana de Futbol identificó la manipulación de partidos en la Liga Premier y la Liga de Expansión y suspendió a siete futbolistas por un total de 57 años.

Es decir, el ejemplo con que se justifica la necesidad de configurar un delito “nuevo” es uno en el que los mecanismos disciplinarios existentes funcionaron. El dictamen tampoco profundiza en por qué esas vías serían insuficientes ni en cómo se coordinaría el nuevo tipo penal con ellas.

Finalmente, fuentes consultadas por este medio nos indican que existe una profunda preocupación como consecuencia de lo aprobado por los diputados en la Comisión del Deporte.

La muy probable desaparición en México de los estímulos o primas para los deportistas, harán que nuestro país se vuelva menos atractivo no solo para deportistas que podrían venir a reforzar equipos, ya sea de futbol, beisbol o basquetbol, incluso entrenadores extranjeros para disciplinas olímpicas, por ejemplo, sino peor aún, resultará en que muchos talentos mexicanos opten por migrar al extranjero donde podrán aspirar a mejores condiciones económicas, en algunos casos – sobre todo el de las jóvenes promesas - optando por representar al país que los reciba y abandonar cualquier aspiración por representar a México en sus distintos equipos representativos nacionales.

El dictamen aprobado sólo contó con la aprobación de los partidos MC, Morena y PT. Estando ausentes PVEM, PRI y PAN. Tan pronto como este próximo jueves podría subir al Pleno de la Cámara de Diputados para su votación.