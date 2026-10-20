Porto vs PSV juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 2-0 en la cancha del equipo portugués, el martes 20 de octubre de 2026.
Porto vs PSV: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League
El pronóstico del partido Porto vs PSV es triunfo del equipo local con marcador de 2-0 en la Jornada 3 de la Champions League.
Pronóstico: Porto 2-0 PSV
Porto vs PSV: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Porto vs PSV, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.
Porto
- Portero: Diogo Costa
- Defensas: Alberto Costa, Nehuén Pérez, Kiwior y Francisco Moura
- Mediocampistas: Veiga, Rosário y Froholdt
- Delanteris: Pepê, André Silva y Pietuszewski
PSV
- Portero: Kovář
- Defensas: Dest, Geertruida, Obispo y Kostić
- Mediocampistas: Sano, Til y Mauro Júnior
- Delanteros: Perišić, Mijnans y Van Bommel
Hora y canal del partido: Porto vs PSV en La Champions League
Porto vs PSV chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por FOX One.
- Partido: Porto vs PSV
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio do Dragão
- Transmisión: FOX One