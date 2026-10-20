Porto vs PSV juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 2-0 en la cancha del equipo portugués, el martes 20 de octubre de 2026.

Porto vs PSV: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Porto vs PSV es triunfo del equipo local con marcador de 2-0 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Porto 2-0 PSV

Porto vs PSV: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Porto vs PSV, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Porto

Portero: Diogo Costa

Defensas: Alberto Costa, Nehuén Pérez, Kiwior y Francisco Moura

Mediocampistas: Veiga, Rosário y Froholdt

Delanteris: Pepê, André Silva y Pietuszewski

Santiago Giménez podría tener minutos en la Champions League (@FCPorto)

PSV

Portero: Kovář

Defensas: Dest, Geertruida, Obispo y Kostić

Mediocampistas: Sano, Til y Mauro Júnior

Delanteros: Perišić, Mijnans y Van Bommel

Hora y canal del partido: Porto vs PSV en La Champions League

Porto vs PSV chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por FOX One.