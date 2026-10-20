Liverpool vs Villarreal juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 4-2 en la cancha del equipo portugués, el martes 20 de octubre de 2026.
Liverpool vs Villarreal: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League
El pronóstico del partido Liverpool vs Villarreal es triunfo del equipo local con marcador de 4-2 en la Jornada 3 de la Champions League.
Pronóstico: Liverpool 4-2 Villarreal.
Liverpool vs Villarreal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Liverpool vs Villarreal, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.
Liverpool
- Portero: Giorgi Mamardashvili
- Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Andrew Robertson
- Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister
- Delanteros: Mohamed Salah, Darwin Núñez y Cody Gakpo
Villarreal
- Portero: Diego Conde
- Defensas: Kiko Femenía, Logan Costa, Raul Albiol y Sergi Cardona
- Mediocampistas: Yeremy Pino, Dani Parejo, Pape Gueye y Álex Baena
- Delanteros: Ayoze Pérez y Thierno Barry
Hora y canal del partido: Liverpool vs Villarreal en La Champions League
Liverpool vs Villarreal chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Liverpool vs Villarreal
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 20 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Anfield
- Transmisión: Fox One o HBO Max