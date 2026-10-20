Liverpool vs Villarreal juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 4-2 en la cancha del equipo portugués, el martes 20 de octubre de 2026.

Liverpool vs Villarreal: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Liverpool vs Villarreal es triunfo del equipo local con marcador de 4-2 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Liverpool 4-2 Villarreal.

Liverpool vs Villarreal: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Liverpool vs Villarreal, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Liverpool

Portero: Giorgi Mamardashvili

Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Andrew Robertson

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister

Delanteros: Mohamed Salah, Darwin Núñez y Cody Gakpo

Villarreal

Portero: Diego Conde

Defensas: Kiko Femenía, Logan Costa, Raul Albiol y Sergi Cardona

Mediocampistas: Yeremy Pino, Dani Parejo, Pape Gueye y Álex Baena

Delanteros: Ayoze Pérez y Thierno Barry

Hora y canal del partido: Liverpool vs Villarreal en La Champions League

Liverpool vs Villarreal chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Martes 20 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.