Aston Villa vs Viking juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 2-1 en la cancha del equipo portugués, el miércoles 21 de octubre de 2026.
Aston Villa vs Viking: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League
El pronóstico del partido Aston Villa vs Vikinges triunfo del equipo local con marcador de 2-1 en la Jornada 3 de la Champions League.
Pronóstico: Aston Villa 2-1 Viking.
Aston Villa vs Viking: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Aston Villa vs Viking, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.
Aston Villa
- Portero: Zion Suzuki
- Defensas: Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Pau Torres y Matty Cash
- Mediocampistas Defensivos: Boubacar Kamara, Ross Barkley, Johan Manzambi, John McGinn y Ibrahim Mbaye
- Delantero: Nicolas Jackson
Viking
- Portero: Arild Østbø
- Defensas: Kristoffer Haugen, Henrik Falchener, Gianni Stensness y Henrik Heggheim
- Mediocampistas: Kristoffer Askildsen, Joe Bell y Henrik Bjørdal
- Delanteros: Zlatko Tripić, Erik Botheim y Peter Christiansen
Hora y canal del partido: Aston Villa vs Viking en La Champions League
Aston Villa vs Viking chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Aston Villa vs Viking
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 21 de octubre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Villa Park
- Transmisión: Fox One o HBO Max