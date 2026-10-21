Aston Villa vs Viking juegan en la Jornada 3 de la Champions League. El pronóstico 2-1 en la cancha del equipo portugués, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Aston Villa vs Viking: Pronóstico del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El pronóstico del partido Aston Villa vs Vikinges triunfo del equipo local con marcador de 2-1 en la Jornada 3 de la Champions League.

Pronóstico: Aston Villa 2-1 Viking.

Aston Villa vs Viking: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 3 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Aston Villa vs Viking, que se jugará en la Jornada 3 de la Champions League.

Aston Villa

Portero: Zion Suzuki

Defensas: Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Pau Torres y Matty Cash

Mediocampistas Defensivos: Boubacar Kamara, Ross Barkley, Johan Manzambi, John McGinn y Ibrahim Mbaye

Delantero: Nicolas Jackson

Viking

Portero: Arild Østbø

Defensas: Kristoffer Haugen, Henrik Falchener, Gianni Stensness y Henrik Heggheim

Mediocampistas: Kristoffer Askildsen, Joe Bell y Henrik Bjørdal

Delanteros: Zlatko Tripić, Erik Botheim y Peter Christiansen

Hora y canal del partido: Aston Villa vs Viking en La Champions League

Aston Villa vs Viking chocan en el partido de la Jornada 3 de la Champions League. Miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.