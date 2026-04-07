El Real Madrid volvió a su cancha para recibir en los cuartos de final de la Champions League al Bayern Múnich.

El duelo de gigantes europeos terminó de manera sorpresiva a favor del Bayern Múnich, que venció 2-1 al Real Madrid.

Marcador: Real Madrid 1-2 Bayern Múnich | Ida cuartos de final de la Champions League 2026

Harry Kane marcó el 2-0 a favor del Bayern Múnich (Jose Breton / AP)

Así fue la derrota del Real Madrid ante Bayern Múnich en la Champions League 2026

El Real Madrid perdió 1-2 en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2026 ante Bayern Múnich.

Goles del partido Real Madrid vs Bayern Múnich

Minuto 41: Luis Díaz entra por el centro al área para abrir el marcador con el 1-0 a favor del Bayern Múnich ante Real Madrid

Minuto 47: Harry Kane sorprende con disparo de larga distancia para marcar el 2-0 a favor del Múnich sobre Real Madrid.

Minuto 74: Kylian Mbappé anota el 1-2 para acercar al Real Madrid en el marcador.

Real Madrid necesita una hazaña en Alemania (Jose Breton / AP)

¿Qué necesita el Real Madrid para avanzar a las semifinales de la Champions League 2026?

El Real Madrid se quedó corto en su intento de ganar la ida de los cuartos de final ante Bayern Múnich.

En los cuartos de final de la Champions League, si el marcador global está empatado tras los 180 minutos, se juega una prórroga de 30 minutos.

Si persiste la igualdad, el ganador se decide en tanda de penaltis. La regla del gol de visitante no aplica.

Así que, el Real Madrid necesita ganar la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026, en la cancha del Bayern Múnich.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

El Real Madrid jugará el viernes 10 de abril en el Santiago Bernabéu, donde recibirá al Girona en busca de acercarse al FC Barcelona, líder de LaLiga

En cuanto a la vuelta de la Champions League en la fase de cuartos de final, Real Madrid visitará al Bayern Múnich el miércoles 15 de abril.