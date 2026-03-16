FC Barcelona vs Newcastle se enfrentan en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido que se realizará el 18 de marzo.

FC Barcelona vs Newcastle: Pronóstico del partido de Champions League

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Newcastle es victoria para los blaugranas, lo que mantendrá al conjunto de Hansi Flick en la pelea por el título de la Champions League.

Pronóstico: FC Barcelona 3-1 Newcastle

FC Barcelona vs Newcastle: Posibles alineaciones del partido de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Newcastle, que se jugará el 18 de marzo en el Spotify Camp Nou.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Cancelo, Martín, Cubarsí y Eric García

Mediocampistas: Casadó, Bernal y Olmo

Delanteros: Rashford, Torres y Yamal

Newcastle

Portero: Ramsdale

Defensas: Hall, Botman, Thiaw y Trippier

Mediocampistas: Willock, Tonali, Barnes y Woltemade

Delanteros: Elanga y Osula

FC Barcelona vs Newcastle: Pronóstico y posibles alineaciones de la vuelta de octavos de la Champions League. (Joan Monfort / AP)

FC Barcelona vs Newcastle: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League

El partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League enfrenta al FC Barcelona vs Newcastle, el miércoles 18 de marzo a las 11:45 horas.

Partido: FC Barcelona vs Newcastle

Fecha: Miércoles 18 de marzo

Fase: Partido de vuelta de los octavos de final

Torneo: Champions League

Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Camp Nou

Transmisión: Fox One

¿Cómo llegan FC Barcelona y Newcastle a la vuelta de los octavos de final de la Champions League?

Newcastle recibió al FC Barcelona en la ida de los octavos de final de la Champions League.

El Newcastle empató 1-1 con el FC Barcelona en el primero de los dos juegos que se disputan en los octavos de final de la Champions League.

Ahora, los ingleses y blaugranas deberán ampliar la ventaja para poder acceder a los cuartos de final de uno de los torneos más importantes de Europa.