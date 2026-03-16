FC Barcelona vs Newcastle: Pronóstico y posibles alineaciones de la vuelta de octavos de la Champions League.

FC Barcelona vs Newcastle se enfrentan en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido que se realizará el 18 de marzo.
FC Barcelona vs Newcastle: Pronóstico del partido de Champions League
El pronóstico del partido FC Barcelona vs Newcastle es victoria para los blaugranas, lo que mantendrá al conjunto de Hansi Flick en la pelea por el título de la Champions League.
- Pronóstico: FC Barcelona 3-1 Newcastle
FC Barcelona vs Newcastle: Posibles alineaciones del partido de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Newcastle, que se jugará el 18 de marzo en el Spotify Camp Nou.
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Cancelo, Martín, Cubarsí y Eric García
- Mediocampistas: Casadó, Bernal y Olmo
- Delanteros: Rashford, Torres y Yamal
Newcastle
- Portero: Ramsdale
- Defensas: Hall, Botman, Thiaw y Trippier
- Mediocampistas: Willock, Tonali, Barnes y Woltemade
- Delanteros: Elanga y Osula
FC Barcelona vs Newcastle: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League
El partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League enfrenta al FC Barcelona vs Newcastle, el miércoles 18 de marzo a las 11:45 horas.
- Partido: FC Barcelona vs Newcastle
- Fecha: Miércoles 18 de marzo
- Fase: Partido de vuelta de los octavos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Camp Nou
- Transmisión: Fox One
¿Cómo llegan FC Barcelona y Newcastle a la vuelta de los octavos de final de la Champions League?
Newcastle recibió al FC Barcelona en la ida de los octavos de final de la Champions League.
El Newcastle empató 1-1 con el FC Barcelona en el primero de los dos juegos que se disputan en los octavos de final de la Champions League.
Ahora, los ingleses y blaugranas deberán ampliar la ventaja para poder acceder a los cuartos de final de uno de los torneos más importantes de Europa.