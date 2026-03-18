El Atlético de Madrid perdió la vuelta de octavos de final de la Champions League 2026 ante Tottenham, pero el marcador global quedó a favor de los Colchoneros, que enfrentarán al FC Barcelona en cuartos de final.

Marcador partido de vuelta Tottenham 3-2 Atlético de Madrid (Global Tottenham 5-7 Atlético de Madrid)

FC Barcelona y Atlético de Madrid protagonizarán un duelo con historia reciente, luego de su partido en la Copa del Rey ganado por los Colchoneros.

Atlético de Madrid avanzó a cuartos de final en la Champions League (@Atletas)

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid vs FC Barcelona en la Champions League?

Atlético de Madrid vs FC Barcelona se enfrentarán en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, entre el 6 y 8 de abril.

La vuelta será una semana después para definir qué equipo avanza a las semifinales de la Champions League 2026.

Así fue el pase del Atlético de Madrid a cuartos de final de la Champions 2026

El Atlético de Madrid se citó con el FC Barcelona en cuartos de final de la Champions 2026 tras superar al Tottenham en octavos de final.

El Tottenham, que ganó la vuelta 3-2, pudo haberse acercado más en el marcador global pero el potero Juan Musso lo evitó.

La segunda parte empezó de la mejor forma para los visitantes, con un golazo de Julián Álvarez en el minuto 47.

Parecía eliminatoria sentenciada, pero Xavi Simons volvió a poner a los Spurs en la pelea.

La atajada de la noche llegó en el minuto 60 de Musso ante Pedro Porro.

Xavi Simons, de penalti, dio el triunfo a Tottenham en el último suspiro, pero fue insuficiente para avanzar.

¿Cómo llegó el FC Barcelona a cuartos para enfrentar al Atlético de Madrid?

El FC Barcelona destrozó el miércoles 7-2 a Newcastle para avanzar a los cuartos de final de la Champions League 2026 contra Atlético de Madrid.

De esta manera, FC Barcelona y Atlético de Madrid protagonizarán un partido de antología en los cuartos de final, camino al título de la Champions League 2026.