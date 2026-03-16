El partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League enfrenta al Tottenham vs Atlético de Madrid, el miércoles 18 de marzo a las 14 horas.

Partido: Tottenham vs Atlético de Madrid

Fecha: Miércoles 18 de marzo

Fase: Partido de vuelta de los octavos de final

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Tottenham Hotspur Stadium

Transmisión: Fox One

Tottenham vs Atlético de Madrid: Hora para ver la vuelta de los octavos de final de la Champions League

Los octavos de final de la Champions League 2026 miden a Tottenham vs Atlético de Madrid, el miércoles 18 de marzo a las 14 horas, tiempo del centro de México.

Tottenham vs Atlético de Madrid: Canal para ver la vuelta de los octavos de final de la Champions League

Fox One transmitirá el partido Tottenham vs Atlético de Madrid, el miércoles 18 de marzo a las 14 horas.

Partido: Tottenham vs Atlético de Madrid

Fecha: Miércoles 18 de marzo

Fase: Partido de vuelta de los octavos de final

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Tottenham Hotspur Stadium

Transmisión: Fox One

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid. (EXSPORT/FIRO SPORTPHOTO. / MEXSPORT)

¿Cómo llegan Tottenham y Atlético de Madrid a la vuelta de los octavos de final de la Champions League?

Atlético de Madrid recibió al Tottenham en la ida de los octavos de final de la Champions League.

El Tottenham fue goleado por un marcador de 5-2 ante el Atlético de Madrid en el primero de los dos juegos que se disputan en los octavos de final de la Champions League.

Ahora, los colchoneros deberán ampliar la ventaja o mantenerla para poder acceder a los cuartos de final de uno de los torneos más importantes de Europa.