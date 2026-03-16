El partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League enfrenta al FC Barcelona vs Newcastle, el miércoles 18 de marzo a las 11:45 horas.
- Partido: FC Barcelona vs Newcastle
- Fecha: Miércoles 18 de marzo
- Fase: Partido de vuelta de los octavos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Camp Nou
- Transmisión: HBO Max
FC Barcelona vs Newcastle: Hora para ver la vuelta de los octavos de final de la Champions League
Los octavos de final de la Champions League 2026 miden a FC Barcelona vs Newcastle, el miércoles 18 de marzo a las 14 horas, tiempo del centro de México.
FC Barcelona vs Newcastle: Canal para ver la vuelta de los octavos de final de la Champions League
HBO Max transmitirá el partido FC Barcelona vs Newcastle, el miércoles 18 de marzo a las 14 horas.
- Partido: FC Barcelona vs Newcastle
- Fecha: Miércoles 18 de marzo
- Fase: Partido de vuelta de los octavos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Camp Nou
- Transmisión: HBO Max
¿Cómo llegan FC Barcelona y Newcastle a la vuelta de los octavos de final de la Champions League?
Newcastle recibió al FC Barcelona en la ida de los octavos de final de la Champions League.
El Newcastle empató 1-1 con el FC Barcelona en el primero de los dos juegos que se disputan en los octavos de final de la Champions League.
Ahora, los ingleses y blaugranas deberán ampliar la ventaja para poder acceder a los cuartos de final de uno de los torneos más importantes de Europa.