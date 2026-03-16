El partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League enfrenta al FC Barcelona vs Newcastle, el miércoles 18 de marzo a las 11:45 horas.

Partido: FC Barcelona vs Newcastle

Fecha: Miércoles 18 de marzo

Fase: Partido de vuelta de los octavos de final

Torneo: Champions League

Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Camp Nou

Transmisión: HBO Max

FC Barcelona vs Newcastle: Hora para ver la vuelta de los octavos de final de la Champions League

Los octavos de final de la Champions League 2026 miden a FC Barcelona vs Newcastle, el miércoles 18 de marzo a las 14 horas, tiempo del centro de México.

FC Barcelona vs Newcastle: Canal para ver la vuelta de los octavos de final de la Champions League

HBO Max transmitirá el partido FC Barcelona vs Newcastle, el miércoles 18 de marzo a las 14 horas.

Partido: FC Barcelona vs Newcastle

Fecha: Miércoles 18 de marzo

Fase: Partido de vuelta de los octavos de final

Torneo: Champions League

Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Camp Nou

Transmisión: HBO Max

FC Barcelona vs Newcastle: ¿Cuándo y dónde ver la vuelta de octavos de la Champions 2026? (Jon Super / AP)

¿Cómo llegan FC Barcelona y Newcastle a la vuelta de los octavos de final de la Champions League?

Newcastle recibió al FC Barcelona en la ida de los octavos de final de la Champions League.

El Newcastle empató 1-1 con el FC Barcelona en el primero de los dos juegos que se disputan en los octavos de final de la Champions League.

Ahora, los ingleses y blaugranas deberán ampliar la ventaja para poder acceder a los cuartos de final de uno de los torneos más importantes de Europa.