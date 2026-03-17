El PSG resolvió con facilidad la serie ante Chelsea y selló su pase a los cuartos de final de la Champions League 2026.

Tras ganar la ida en casa con marcador de 5-2, la vuelta fue igual de sencilla para el PSG, que ganó 3-0 al Chelsea en calidad de visitante.

Marcador global: PSG 8-2 Chelsea

Así fue el triunfo del PSG en la cancha del Chelsea

El PSG de Luis Enrique salió a liquidar al Chelsea en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2026.

Al PSG le bastaron 14 minutos para sellar su pase a los cuartos de final de la Champions League 2026.

El resultado final fue 3-0 a favor del PSG en la vuelta de los octavos de final de la Champions League sobre Chelsea.

Así fueron los goles del partido Chelsea vs PSG

Minuto 6: Khvicha Kvaratskhelia anotó el 1-0 a favor del PSG.

Minuto 14: Bradley Barcola marcó el 2-0 para el PSG

Minuto 62: Senny Mayulu metió e el 3-0 sobre Chelsea.

Khvicha Kvaratskhelia anotó el primer gol del PSG ante Chelsea. (Kin Cheung / AP)

Posible rival del PSG en cuartos de final de la Champions League 2026

El PSG enfrentará al ganador de la serie de octavos de final de la Champions League, Liverpool vs Galatasaray.

Galatasaray ganó 1-0 a Liverpool en la ida y definirá la serie en Anfield, la mítica cancha del equipo inglés, este miércoles 18 de marzo.

¿Cuándo vuelve a jugar el PSG en la Champions League 2026?

Los cuartos de final de la Champions League 2026, fase en la que jugará el PSG, están programados para celebrarse del 6 al 8 de abril.

El PSG es el monarca vigente de la Champions League 2026, y poco a poco toma el nivel para pelear de nueva cuenta por el título.



