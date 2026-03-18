FC Barcelona vs Newcastle se enfrentaron en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2026 con resultado 7-2 (8-3, marcador global) a favor de los blaugranas.

Con dicho resultado, el FC Barcelona clasificó a los cuartos de final de la Champions League 2026 y muy posiblemente se medirá al Atlético de Madrid.

¿Cómo fue el partido entre el FC Barcelona y el Newcastle de la Champions League?

FC Barcelona y Newcastle llegaron a este partido con el marcador 1-1, por lo que ambos necesitaban ganar para avanzar a los cuartos de final de la Champions League 2026, algo que fue muy bien aprovechado por los blaugranas.

El primer gol del partido fue gracias a Raphinha, quien logró abrir el marcador con un remate con la izquierda desde el centro del área. Tan solo minutos después, Anthony Elanga puso el empate a favor del Newcastle.

Para el minuto 17, Marc Bernal volvió a poner la ventaja a favor del FC Barcelona y al 27, regresó el empate nuevamente para los visitantes ingleses.

Justamente antes de acabar la primera mitad, el crack de España, Lamine Yamal, convirtió la anotación desde los 11 pasos, tras una falta de un jugador del Newcastle sobre Raphinha.

Los demás goles fueron obra de Fermín López y Robert Lewandowski, quien liquidó el partido en el Camp Nou.

Barcelona elimina al Newcastle y se mete a cuartos de Champions. (Joan Monfort / AP)

¿Quién será el siguiente rival del FC Barcelona en la Champions League 2026?

Con la victoria del FC Barcelona, los culés se instalaron en los cuartos de final de la Champions League y ya tienen a su próximo rival del torneo más importante de Europa.

El FC Barcelona seguramente enfrentará al Atlético de Madrid, quien ganó la ida de octavos de final ante el Tottenham por un abultado marcador.