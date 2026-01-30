Rayados vs Tijuana se enfrentan en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo regio, 2-0, sobre el equipo fronterizo.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Rayados vs Tijuana.

Rayados vs Tijuana: Pronóstico del partido de Liga MX

Rayados ganará 2-0 a Tijuana en la Jornada 4 de la Liga MX, pronóstico que mantendrá al Monterrey en una buena posición en el Clausura 2026.

Pronóstico: Rayados 2-0 Tijuana

Rayados vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs Tijuana, en la Jornada 4 de la Liga MX.

Rayados

Portero: Santiago Melé

Defensas: Ricardo Chávez, Daniel Aceves, Estefan Medina y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Jesús Corona, Oliver Torres, Jorge Rodríguez y Sergio Canales

Delanteros: Antony Martial y Lucas Ocampos

Tijuana

Portero: Antonio Rodríguez

Defensas: Aarón Mejía, Unai Bilbao, Diogo Bagüi y Alan Vega

Mediocampistas: Frank Boya, Ramiro Árciga, Kevin Castañeda e Ignacio Rivero

Delanteros: Shamar Nicholson y Josef Martínez

Rayados vs Tijuana: Día, hora y canal para ver el partido de Liga MX

Rayados vs Tijuana se verán las caras el sábado 31 de enero en la Jornada 4 del Clausura 2026 de Liga MX, a las 19 horas.

las plataformas de ViX y TUDN, además del Canal 5, transmitirán el partido.

Partido: Rayados vs Tijuana

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Inter Miami y Messi podrían arrebatarle su mejor jugador a Rayados (Isaac Ortiz)

¿Cómo llegan Rayados y Tijuana a la Jornada 4 de la Liga MX?

Rayados goleó 5-1 a Mazatlán en la Jornada 3 de la Liga MX, para llegar a 6 puntos en el tercer lugar del Clausura 2026.

Tijuana es sexto lugar con cinco unidades, después de 3 jornadas. Empató a un gol con San Luis en su anterior partido.