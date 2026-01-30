Rayados vs Tijuana se enfrentan en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo regio, 2-0, sobre el equipo fronterizo.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Rayados vs Tijuana.
Rayados vs Tijuana: Pronóstico del partido de Liga MX
Rayados ganará 2-0 a Tijuana en la Jornada 4 de la Liga MX, pronóstico que mantendrá al Monterrey en una buena posición en el Clausura 2026.
- Pronóstico: Rayados 2-0 Tijuana
Rayados vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs Tijuana, en la Jornada 4 de la Liga MX.
Rayados
- Portero: Santiago Melé
- Defensas: Ricardo Chávez, Daniel Aceves, Estefan Medina y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Jesús Corona, Oliver Torres, Jorge Rodríguez y Sergio Canales
- Delanteros: Antony Martial y Lucas Ocampos
Tijuana
- Portero: Antonio Rodríguez
- Defensas: Aarón Mejía, Unai Bilbao, Diogo Bagüi y Alan Vega
- Mediocampistas: Frank Boya, Ramiro Árciga, Kevin Castañeda e Ignacio Rivero
- Delanteros: Shamar Nicholson y Josef Martínez
Rayados vs Tijuana: Día, hora y canal para ver el partido de Liga MX
Rayados vs Tijuana se verán las caras el sábado 31 de enero en la Jornada 4 del Clausura 2026 de Liga MX, a las 19 horas.
las plataformas de ViX y TUDN, además del Canal 5, transmitirán el partido.
- Partido: Rayados vs Tijuana
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 31 de enero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
¿Cómo llegan Rayados y Tijuana a la Jornada 4 de la Liga MX?
Rayados goleó 5-1 a Mazatlán en la Jornada 3 de la Liga MX, para llegar a 6 puntos en el tercer lugar del Clausura 2026.
Tijuana es sexto lugar con cinco unidades, después de 3 jornadas. Empató a un gol con San Luis en su anterior partido.