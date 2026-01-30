León vs Tigres se enfrentarán en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del partido es empate 1-1 en la cancha del Estadio León.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido de Liga MX, León vs Tigres.
León vs Tigres: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido, León vs Tigres es empate 1-1 en la cancha de La Fiera.
- Pronóstico: León 1-1 Tigres
León vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido León vs Tigres, en la Jornada 4 de Liga MX.
León
- Portero: Oscar García
- Defensas: Salvador Reyes, Sebastián Vegas, Stiven Barreiro y Bryan Colula
- Mediocampistas: Jordi Cortizo, Ismael Díaz, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría
- Delanteros: Alfonso Alvarado y Diber Cambindo
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata y Marco Farfán
- Mediocampistas: Rômulo Zwarg, Fernando Gorriarán y Diego Lainez
- Delanteros: Juan Brunetta, Marcelo Flores y André-Pierre Gignac
León vs Tigres: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
León vs Tigres se verán las caras el sábado 31 de enero en la Jornada 4 de la Liga MX, a partir de las 19:10 horas.
El partido se transmitirá por la plataforma de Fox One.
- Partido: León vs Tigres
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 31 de enero de 2026
- Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One
¿Cómo llegan León y Tigres a la Jornada 4 de la Liga MX?
León viene de empatar 1-1 con Pumas en la Jornada 3 de la Liga MX y hasta el momento se ubican en la novena posición con 4 puntos.
Tigres, por su parte, se ubica en la posición número 11 con 4 puntos tras empatar a cero goles con Toluca en la Jornada 3.