León vs Tigres se enfrentarán en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del partido es empate 1-1 en la cancha del Estadio León.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido de Liga MX, León vs Tigres.

León vs Tigres: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido, León vs Tigres es empate 1-1 en la cancha de La Fiera.

Pronóstico: León 1-1 Tigres

Tigres quiere otro bombazo: Va por estrella del Atlético de Madrid; Ángel Correa sería clave (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

León vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido León vs Tigres, en la Jornada 4 de Liga MX.

León

Portero: Oscar García

Defensas: Salvador Reyes, Sebastián Vegas, Stiven Barreiro y Bryan Colula

Mediocampistas: Jordi Cortizo, Ismael Díaz, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría

Delanteros: Alfonso Alvarado y Diber Cambindo

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Juan José Purata y Marco Farfán

Mediocampistas: Rômulo Zwarg, Fernando Gorriarán y Diego Lainez

Delanteros: Juan Brunetta, Marcelo Flores y André-Pierre Gignac

León vs Tigres: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX

León vs Tigres se verán las caras el sábado 31 de enero en la Jornada 4 de la Liga MX, a partir de las 19:10 horas.

El partido se transmitirá por la plataforma de Fox One.

Partido: León vs Tigres

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026

Horario: 19:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nou Camp

Transmisión: Fox One

León vs Pumas. (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cómo llegan León y Tigres a la Jornada 4 de la Liga MX?

León viene de empatar 1-1 con Pumas en la Jornada 3 de la Liga MX y hasta el momento se ubican en la novena posición con 4 puntos.

Tigres, por su parte, se ubica en la posición número 11 con 4 puntos tras empatar a cero goles con Toluca en la Jornada 3.



