FC Juárez vs Cruz Azul se enfrentarán en la Jornada 4 de la Liga MX. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de los cementeros.

FC Juárez vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

El pronóstico del partido FC Juárez vs Cruz Azul es un triunfo de 0-1 de La Máquina sobre el conjunto fronterizo, en la Jornada 4 del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX.

Pronóstico: FC Juárez 0-1 Cruz Azul

FC Juárez vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Cruz Azul, que se jugará el viernes 30 de enero en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

FC Juárez

Jurado

Aquino

Mosquera

Murillo

Nevarez

Homer Martínez

José luis Rodríguez

Denzell Garcia

Madson

Estupinan

Ricardinho

Cruz Azul

Andrés Gudiño

Jorge Sánchez

Willer Ditta

Erik Lira

Gonzalo Piovi

Rodolfo Rotondi

Charly Rodríguez

Jeremy Márquez

José Paradela

Agustín Palavecino

Toro Fernández

FC Juárez vs Cruz Azul: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX?

El partido FC Juárez vs Cruz Azul iniciará a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de FOX One y Canal 7.

Partido: FC Juárez vs Cruz Azul

Fase: Jornada 4 Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 30 de enero de 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Canal 7

¿Cómo llegan FC Juárez y Cruz Azul al partido de la Jornada 4 de Liga MX?

Cruz Azul venció 1-0 a Puebla en la Jornada 3 de Liga MX para apoderarse del cuarto lugar en el Clausura 2026.

Con 6 puntos, Cruz Azul supera por dos unidades a su rival en turno, el FC Juárez, que se ubica en la novena posición.

Por su parte, FC Juárez viene de empatar 2-2 con Santos Laguna, por lo que tendrán que mejorar si quieren sacar puntos contra los celestes.