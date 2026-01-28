FC Juárez vs Cruz Azul se enfrentarán en la Jornada 4 de la Liga MX. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de los cementeros.
FC Juárez vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
El pronóstico del partido FC Juárez vs Cruz Azul es un triunfo de 0-1 de La Máquina sobre el conjunto fronterizo, en la Jornada 4 del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX.
- Pronóstico: FC Juárez 0-1 Cruz Azul
FC Juárez vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Cruz Azul, que se jugará el viernes 30 de enero en el Estadio Olímpico Benito Juárez.
FC Juárez
- Jurado
- Aquino
- Mosquera
- Murillo
- Nevarez
- Homer Martínez
- José luis Rodríguez
- Denzell Garcia
- Madson
- Estupinan
- Ricardinho
Cruz Azul
- Andrés Gudiño
- Jorge Sánchez
- Willer Ditta
- Erik Lira
- Gonzalo Piovi
- Rodolfo Rotondi
- Charly Rodríguez
- Jeremy Márquez
- José Paradela
- Agustín Palavecino
- Toro Fernández
FC Juárez vs Cruz Azul: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX?
El partido FC Juárez vs Cruz Azul iniciará a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de FOX One y Canal 7.
- Partido: FC Juárez vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 4 Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 30 de enero de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Canal 7
¿Cómo llegan FC Juárez y Cruz Azul al partido de la Jornada 4 de Liga MX?
Cruz Azul venció 1-0 a Puebla en la Jornada 3 de Liga MX para apoderarse del cuarto lugar en el Clausura 2026.
Con 6 puntos, Cruz Azul supera por dos unidades a su rival en turno, el FC Juárez, que se ubica en la novena posición.
Por su parte, FC Juárez viene de empatar 2-2 con Santos Laguna, por lo que tendrán que mejorar si quieren sacar puntos contra los celestes.