FC Juárez vs Cruz Azul se enfrentarán en la Jornada 4 de la Liga MX. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de los cementeros.

FC Juárez vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

El pronóstico del partido FC Juárez vs Cruz Azul es un triunfo de 0-1 de La Máquina sobre el conjunto fronterizo, en la Jornada 4 del Torneo de Clausura 2026 de la Liga MX.

  • Pronóstico: FC Juárez 0-1 Cruz Azul

FC Juárez vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Cruz Azul, que se jugará el viernes 30 de enero en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

FC Juárez

  • Jurado
  • Aquino
  • Mosquera
  • Murillo
  • Nevarez
  • Homer Martínez
  • José luis Rodríguez
  • Denzell Garcia
  • Madson
  • Estupinan
  • Ricardinho

Cruz Azul

  • Andrés Gudiño
  • Jorge Sánchez
  • Willer Ditta
  • Erik Lira
  • Gonzalo Piovi
  • Rodolfo Rotondi
  • Charly Rodríguez
  • Jeremy Márquez
  • José Paradela
  • Agustín Palavecino
  • Toro Fernández

FC Juárez vs Cruz Azul: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX?

El partido FC Juárez vs Cruz Azul iniciará a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de FOX One y Canal 7.

  • Partido: FC Juárez vs Cruz Azul
  • Fase: Jornada 4 Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Viernes 30 de enero de 2026
  • Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: FOX One y Canal 7

¿Cómo llegan FC Juárez y Cruz Azul al partido de la Jornada 4 de Liga MX?

Cruz Azul venció 1-0 a Puebla en la Jornada 3 de Liga MX para apoderarse del cuarto lugar en el Clausura 2026.

Con 6 puntos, Cruz Azul supera por dos unidades a su rival en turno, el FC Juárez, que se ubica en la novena posición.

Por su parte, FC Juárez viene de empatar 2-2 con Santos Laguna, por lo que tendrán que mejorar si quieren sacar puntos contra los celestes.