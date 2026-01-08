Pocas opciones tendremos en México para ver el Mundial 2026. Pero solo una para poder ver los 104 partidos que habrán. Izzi y ViX Premium se unieron y han dado a conocer una promoción.

Y es que Izzi y ViX Premium serán los únicos que tendrán el Mundial 2026 completo y por supuesto, tendrá un costo. Si lo quiere ver en la tele abierta, Televisa tan solo pasará 32 partidos, todavía no se conoce cuáles.

TV Azteca es la otra televisora que adquirió los derechos. Lo hizo de última hora, pues se había dicho que no los iban a tener. Pero de igual forma, solo tendrá 32 partidos.

Se debe decir que esto ocurre cada 4 años. Incluso para este año cambió, pues en los últimos torneos, era SKY el que monopolizaba los derechos. Ahora es Izzi y la llegada del streaming.

Izzi y ViX anuncian promoción para ver todo el Mundial 2026: Preció y cómo contratar

La empresa de televisión por cable, Izzi, anunció que junto con ViX Premium, transmitirán los 104 partidos del Mundial 2026. Aunque tendrá que pagar un costo adicional al servicio.

“Los suscriptores de izzi que cuenten con ViX Premium podrán contratar ViX Premium Mundial a un precio preferencial de $399.99 pesos incluyendo IVA (precio válido únicamente durante enero y febrero de 2026*). Incluso, los $399.99 pesos se pagarán en 4 pagos mensuales, a través de los distintos servicios de atención al cliente de izzi”, publicó Izzi.

En otras palabras, podrá ver el Mundial 2026 solo si tiene el servicio de Izzi y de esa forma, adquirir el nuevo paquete ViX Premium Mundial. Ya que, si solo es suscriptor de ViX Premium no será posible.

Izzi y ViX anuncian promoción para ver todo el Mundial 2026: Preció y cómo contratar (Captura de pantalla )

¿Cuánto hay que pagar en total para ver el Mundial 2026?

Ahora, si no tiene el servicio de Izzi, le decimos cuánto tiene que gastar para poder ver el Mundial 2026. Se debe decir que todos los paquetes de Izzi tienen el ViX Premium.

La oferta más barata que ofrece Izzi es con 200 canales de TV y una promoción de 120 megas de internet (por 6 meses). A día de hoy, pagaría 200 pesos el primer mes y a partir de ahí, 690 pesos.

Juntando todo, serían 690 + 100 (si se paga el ViX Premium Mundial en 4 mensualidades, igual a 790 pesos.