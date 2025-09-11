Rayados de Monterrey cerraría su plantel con el refuerzo bomba Anthony Martial; te decimos quién es el jugador europeo.

La ofensiva de Rayados de Monterrey es una de las más poderosas de la Liga MX, pero en busca del campeonato del Apertura 2025, nunca está de más contar con un delantero de categoría mundial como Anthony Martial.

¿Quién es Anthony Martial? El refuerzo bomba que llegaría a Rayados de Monterrey

Anthony Martial es un jugador de origen francés que reforzaría la delantera de Rayados de Monterrey en la Liga MX.

¿Qué posición juega Anthony Martial?

Anthony Martial, refuerzo bomba de Rayados de Monterrey, juega como centro delantero.

¿Dónde nació Anthony Martial?

Anthony Martial nació en Massy, Francia el 5 de diciembre de 1995.

¿Cuántos años tiene Anthony Martial?

Con 29 años llegaría Anthony Martial a Rayados de Monterrey, como refuerzo bomba en la Liga MX.

¿Cuántos años tenía Anthony Martial cuando debutó como profesional?

Anthony Martial tenía 17 años cuando debutó con el Olympique de Lyon de Francia; ahora jugaría con Rayados de Monterrey.

¿Qué otros equipos ha integrado Anthony Martial?

El Mónaco, Manchester United, Sevilla y AEK de Atenas, son los equipos en los que ha jugado Anthony Martial, antes de llegar a Rayados de Monterrey.

¿Qué premio recibió Anthony Martial por su gran nivel futbolístico?

Anthony Martial, refuerzo bomba de Rayados de Monterrey recibió el premio Golden Boy en 2015, como el mejor futbolista europeo con menos de 21 años.

¿Cuántas temporadas jugó Anthony Martial con el Manchester United?

Anthony Martial jugó durante 9 temporadas con el Manchester United, equipo en el que anotó 90 goles, dio 46 asistencias y ganó 5 títulos.

¿Dónde jugaba Anthony Martial antes de venir a Rayados de Monterrey?

El delantero francés, Anthony Martial, llega a Rayados de Monterrey procedente del AEK de Athenas de la Superliga de Grecia, donde era compañero del mexicano Orbelín Pineda.

¿Cuantos goles ha marcado Anthony Martial como profesional?

Anthony Martial ha marcado 123 goles en su carrera como futbolista profesional, que continuará con Rayados de Monterrey.

¿Cuántas asistencias ha dado Anthony Martial como profesional?

En total, Anthony Martial ha dado 65 asistencias de gol durante su carrera como futbolista profesional.

¿Ha jugado Anthony Martial con la selección de Francia?

Anthony Martial sí ha jugado con la selección de Francia, con la que ganó la Nations League.