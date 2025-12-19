Rayados debutará contra el campeón Toluca en la Jornada 1 del Clausura 2026, te compartimos su calendario completo de partidos. Conoce las fechas y horarios para ver al Monterrey.

Nueve partidos como local en el Estadio BBVA y 8 en calidad de visitante, conforman el calendario de Rayados en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Fechas y horarios de los primeros partidos de Rayados en el Clausura 2026 de Liga MX

Rayados iniciará el Clausura 2026 recibiendo a Toluca a en el Estadio BBVA de Monterrey, como parte de su calendario en la Liga MX.

Estos son los primeros cinco partidos de Rayadosen el Clausura 2026:

Rayados vs Toluca

Jornada 1

Fecha: Sábado 10 de enero de 2026

Horario: 21 horas

Necaxa vs Rayados

Jornada 2

Fecha: Martes 13 de enero de 2026

Horario: 19 horas

Mazatlán vs Rayados

Jornada 3

Fecha: Viernes 16 de enero de 2026

Horario: 21 horas

Rayados vs Tijuana

Jornada 4

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026

Horario: 19 horas

América vs Rayados

Jornada 5

Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Horario: 21 horas

Rayados enfrenta el Clásico Regio vs Tigres en el calendario del Clausura 2026

Después de un inicio de calendario complicado para Rayados, el grado de dificultad sube en las siguientes jornadas, y enfrentará a Tigres en el Clásico Regio.

Rayados vs León

Jornada 6

Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026

Horario: 21 horas

Pumas vs Rayados

Jornada 7

Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026

Horario: 17 horas

Rayados vs Cruz Azul

Jornada 8

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Horario: 19 horas

Rayados vs Querétaro

Jornada 9

Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026

Horario: 19 horas

Tigres vs Rayados

Jornada 10

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 21 horas

Rayados sigue su camino con calendario del Clausura 2026 más tranquilo

La segunda mitad del calendario de Rayados en el Clausura 2026, le tiene reservados partidos menos complicados.

FC Juárez vs Rayados

Jornada 11

Fecha: Viernes 13 de marzo de 2026

Horario: 21 horas

Rayados vs Chivas

Jornada 12

Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026

Horario: 19 horas

Rayados vs San Luis

Jornada 13

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Horario: 17 horas

Atlas vs Rayados

Jornada 14

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Horario: 19 horas

Rayados tiene un cierre a modo en el calendario del Clausura 2026

Pachuca, Puebla y Santos serán los últimos rivales de Rayados en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX.

Rayados vs Pachuca

Jornada 15

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 19 horas

Rayados vs Puebla

Jornada 16

Fecha: Martes 21 de abril de 2026

Horario: 21 horas

Santos vs Rayados