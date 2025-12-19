Rayados debutará contra el campeón Toluca en la Jornada 1 del Clausura 2026, te compartimos su calendario completo de partidos. Conoce las fechas y horarios para ver al Monterrey.
Nueve partidos como local en el Estadio BBVA y 8 en calidad de visitante, conforman el calendario de Rayados en el Clausura 2026 de la Liga MX.
Fechas y horarios de los primeros partidos de Rayados en el Clausura 2026 de Liga MX
Rayados iniciará el Clausura 2026 recibiendo a Toluca a en el Estadio BBVA de Monterrey, como parte de su calendario en la Liga MX.
Estos son los primeros cinco partidos de Rayadosen el Clausura 2026:
Rayados vs Toluca
- Jornada 1
- Fecha: Sábado 10 de enero de 2026
- Horario: 21 horas
Necaxa vs Rayados
- Jornada 2
- Fecha: Martes 13 de enero de 2026
- Horario: 19 horas
Mazatlán vs Rayados
- Jornada 3
- Fecha: Viernes 16 de enero de 2026
- Horario: 21 horas
Rayados vs Tijuana
- Jornada 4
- Fecha: Sábado 31 de enero de 2026
- Horario: 19 horas
América vs Rayados
- Jornada 5
- Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas
Rayados enfrenta el Clásico Regio vs Tigres en el calendario del Clausura 2026
Después de un inicio de calendario complicado para Rayados, el grado de dificultad sube en las siguientes jornadas, y enfrentará a Tigres en el Clásico Regio.
Rayados vs León
- Jornada 6
- Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas
Pumas vs Rayados
- Jornada 7
- Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026
- Horario: 17 horas
Rayados vs Cruz Azul
- Jornada 8
- Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas
Rayados vs Querétaro
- Jornada 9
- Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas
Tigres vs Rayados
- Jornada 10
- Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas
Rayados sigue su camino con calendario del Clausura 2026 más tranquilo
La segunda mitad del calendario de Rayados en el Clausura 2026, le tiene reservados partidos menos complicados.
FC Juárez vs Rayados
- Jornada 11
- Fecha: Viernes 13 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas
Rayados vs Chivas
- Jornada 12
- Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas
Rayados vs San Luis
- Jornada 13
- Fecha: Sábado 4 de abril de 2026
- Horario: 17 horas
Atlas vs Rayados
- Jornada 14
- Fecha: Sábado 11 de abril de 2026
- Horario: 19 horas
Rayados tiene un cierre a modo en el calendario del Clausura 2026
Pachuca, Puebla y Santos serán los últimos rivales de Rayados en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX.
Rayados vs Pachuca
- Jornada 15
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 19 horas
Rayados vs Puebla
- Jornada 16
- Fecha: Martes 21 de abril de 2026
- Horario: 21 horas
Santos vs Rayados
- Jornada 17
- Fecha: Domingo 26 de abril de 2026
- Horario: 17 horas