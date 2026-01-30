América vs Necaxa se verán las caras en la Jornada 4 de la Liga MX, y el pronóstico es un triunfo para las Águilas con marcador de 1-0. Conoce las posibles alineaciones del partido del sábado 31 de enero.
América vs Necaxa: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido América vs Necaxa en la Jornada 4 de la Liga MX, 1-0 a favor del equipo azulcrema, dirigido por André Jardine.
- Pronóstico: América 1-0 Necaxa
América vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Necaxa, en la Jornada 4 de Liga MX.
América
- Portero: Malagón
- Defensas: Juárez, Cáceres, Borja y Álvarez
- Mediocampistas: Dourado, Dos Santos, Fidalgo, Gutiérrez y Saint-Maximin
- Delanteros: Aguirre
Necaxa
- Portero: Unsain
- Defensas: Oliveros, Peña, Calderón y Lara
- Mediocampistas: Gutiérrez, Faravelli, Leyva, Monreal y Duvan
- Delanteros: Badaloni
América vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Liga MX
La Jornada 4 de la Liga MX enfrenta a América vs Necaxa a las 16 horas, y se transmite en TUDN y ViX.
- Partido: América vs Necaxa
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 31 de enero de 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: TUDN y ViX
¿Cómo llegan América y Necaxa a la Jornada 4 de la Liga MX?
América viene de empatar 0-0 con Pachuca en la Jornada 3 de la Liga MX y hasta el momento se ubican en la décimo quinta posición con 2 puntos.
Necaxa, por su parte, se ubica en la posición número 13 con 3 puntos tras perder por 0-1 contra Atlas en la Jornada 3 del Clausura 2026.