Pumas vs Santos se enfrentan en la Jornada 4 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo felino con marcador de 2-0. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 30 de enero.

Pumas vs Santos: Pronóstico del partido de Liga MX

El pronóstico del partido Pumas vs Santos en la Jornada 4 de Liga MX, es 2-0 a favor del equipo felino, dirigido por Efraín Juárez.

Pronóstico: Pumas 2-0 Santos

Pumas vs Santos: Posibles alineaciones del partido de Liga MX

Estos son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Santos, en la Jornada 4 de Liga MX.

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Jesús Rivas, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo

Mediocampistas: César Garza, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Alan Medina

Delanteros: Juninho y Robert Morales

Santos

Portero: Carlos Acevedo

José Abella, Kevin Balanta, Efraín Orona y Bruno Amione

Mediocampistas: Fran Villalba, Ezequiel Bullaude, Carlos Gruezo y Kevin Palacios

Delanteros: Ramiro Sordo y Jesús Ocejo

Keylor Navas queda libre de denuncia laboral en Francia (Cuartoscuro / César Gómez Reyna)

Pumas vs Santos: A qué hora y dónde ver el inicio de la Jornada 4 de Liga MX

La Jornada 4 de la Liga MX enfrenta a Pumas vs Santos a las 21 horas, y se transmite en ViX.

Partido: Pumas vs Santos

Fecha: Viernes 30 de enero

Fase: Jornada 4 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX

Pumas vs Santos, Jornada 4 Liga MX (ESPECIAL )

¿Cómo llegan Pumas y Santos a la Jornada 4 de Liga MX vs Santos?

Pumas no ganado en su cancha en el Clausura 2026 de Liga MX y suma 5 puntos en el sexto lugar de la tabla de posiciones.

Santos es uno de los peores equipos de la Liga MX en el Clausura 2026, torneo en el que tiene 1 punto y es penúltimo lugar general.