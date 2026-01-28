Pumas vs Santos se enfrentan en la Jornada 4 de la Liga MX, y el pronóstico es triunfo felino con marcador de 2-0. Conoce las posibles alineaciones del partido del viernes 30 de enero.
Pumas vs Santos: Pronóstico del partido de Liga MX
El pronóstico del partido Pumas vs Santos en la Jornada 4 de Liga MX, es 2-0 a favor del equipo felino, dirigido por Efraín Juárez.
- Pronóstico: Pumas 2-0 Santos
Pumas vs Santos: Posibles alineaciones del partido de Liga MX
Estos son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Santos, en la Jornada 4 de Liga MX.
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Jesús Rivas, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: César Garza, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Alan Medina
- Delanteros: Juninho y Robert Morales
Santos
- Portero: Carlos Acevedo
- José Abella, Kevin Balanta, Efraín Orona y Bruno Amione
- Mediocampistas: Fran Villalba, Ezequiel Bullaude, Carlos Gruezo y Kevin Palacios
- Delanteros: Ramiro Sordo y Jesús Ocejo
Pumas vs Santos: A qué hora y dónde ver el inicio de la Jornada 4 de Liga MX
La Jornada 4 de la Liga MX enfrenta a Pumas vs Santos a las 21 horas, y se transmite en ViX.
- Partido: Pumas vs Santos
- Fecha: Viernes 30 de enero
- Fase: Jornada 4 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegan Pumas y Santos a la Jornada 4 de Liga MX vs Santos?
Pumas no ganado en su cancha en el Clausura 2026 de Liga MX y suma 5 puntos en el sexto lugar de la tabla de posiciones.
Santos es uno de los peores equipos de la Liga MX en el Clausura 2026, torneo en el que tiene 1 punto y es penúltimo lugar general.