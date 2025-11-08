La NFL continúa su temporada 2025-2026 y en la Semana 10 se miden Rams vs 49ers en una gran partido; en esta nota te detallamos el día, hora y canal para verlo.

La Semana 10 de la NFL inició el jueves 6 de noviembre con el triunfo de Broncos sobre Raiders, y la actividad continúa con partidos muy atractivos como Rams vs 49ers.

Rams vs 49ers: Día para ver el partido de la Semana 10 de la NFL

La mayoría de los partidos de la Semana 10 de la NFL se jugará el domingo 9 de noviembre, y en uno de ellos, 49ers recibirá a los Rams.

Doce partidos de la Semana 10 se jugarán el domingo 9 de noviembre, dejando para el Monday Night, el juego Eagles vs Packers.

Rams vs 49ers: Hora para ver el partido de la Semana 10 de la NFL

A las 15:25 horas se dará la patada inicial en el partido Rams vs 49ers, el domingo 9 de noviembre, como parte de la Semana 10 de la NFL.

Rams vs 49ers: Canal para ver el partido de la Semana 10 de la NFL

Fox Sports transmitirá el partido de la Semana 10 de la NFL, Rams vs 49ers, el domingo 9 de noviembre.

Rams vs 49ers

Fase: Semana 10 de la NFL

Fecha: Domingo 9 de noviembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Sede: Levi’s Stadium

Transmisión: Fox Sports

Rams vs 49ers: ¿Cómo llegan los equipos a la Semana 10 de la NFL?

Los 49ers han aprendido una valiosa lección de supervivencia en lo que va de la temporada de la NFL, y ante los Rams tienen otra oportunidad para hacerlo, como parte de la Semana 10 de la NFL.

Los Rams, que en la semana 5 cayeron por 26-23 ante unos 49ers plagados de lesiones, saben que no será sencilla la cita para nadie.

Los Rams (6-2) están equipados para hacer frente al desafío y llegan con la segunda mejor defensiva de la NFL, tras conceder 20 puntos en tres duelos desde que se midieron a San Francisco.

Pero los 49ers tiene a Christian McCaffrey, líder de la NFL con ocho partidos de al menos 100 yardas totales, y la historia reciente indica que eso bastaría para ganar en la Semana 10.